La Legislatura de Neuquén realizará un remate público para desprenderse de ocho camionetas oficiales, con el objetivo de reducir gastos de mantenimiento y renovar parte de su flota. El proceso estará a cargo del martillero Néstor Cubitto, seleccionado tras una convocatoria abierta.

Los rodados —entre ellos varias Toyota Hilux, Renault Kangoo y una Nissan Frontier— podrán ser inspeccionados por el público en el edificio legislativo de calle Leloir 810 durante los días previos a la subasta.

El valor total estimado de los vehículos ronda los $130.000.000, aunque la cifra final dependerá de las ofertas que se presenten. Según informaron desde la Cámara, el 50% de lo recaudado se destinará al plan de becas Gregorio Álvarez y el resto a obras de refacción en el Espacio Cultural Casa de las Leyes.

La iniciativa fue impulsada por la vicepresidenta primera Zulma Reina y forma parte de las medidas para optimizar los recursos del cuerpo legislativo. El evento será el viernes 14 de este mes, a las 16:30.

Los modelos que saldrán a remate

Renault Kangoo PH3 Confort 1.6 año 2014 dominio NSR 543; Renault Kangoo PH3 Confort 1.6 año 2014 dominio NSR 544; Toyota Hilux 4×4 doble cabina SR 3.0 TDI-C3 año 2014 dominio OAP 533; Toyota Hilux 4×4 doble cabina SR 3.0 TDI-C3 año 2014 dominio OAP 534; Toyota Hilux 4×4 doble cabina SR 3.0 TDI-C3 año 2014 dominio OAP 536; Nissan Frontier CD LE 2.3 D 4×4 AT año 2022 dominio AF319ER; Toyota Hilux 4×4 doble cabina SR/AB 3.0 TDI año 2013 dominio MCH 877; y Toyota Hilux 4×4 doble cabina SR/AB 3.0 TDI año 2013 dominio MCH 880.