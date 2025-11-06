¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 06 de Noviembre, Neuquén, Argentina
Oportunidad

¿Cuándo y dónde será el remate de las camionetas de la Legislatura de Neuquén?

La Cámara provincial se prepara para subastar ocho vehículos oficiales de distintos modelos. Los interesados podrán verlos en el predio legislativo de Leloir 810 antes de la venta.

Por Redacción

Jueves, 06 de noviembre de 2025 a las 17:43
El remate se realizará en la Legislatura

La Legislatura de Neuquén realizará un remate público para desprenderse de ocho camionetas oficiales, con el objetivo de reducir gastos de mantenimiento y renovar parte de su flota. El proceso estará a cargo del martillero Néstor Cubitto, seleccionado tras una convocatoria abierta.

Los rodados —entre ellos varias Toyota Hilux, Renault Kangoo y una Nissan Frontier— podrán ser inspeccionados por el público en el edificio legislativo de calle Leloir 810 durante los días previos a la subasta.

El valor total estimado de los vehículos ronda los $130.000.000, aunque la cifra final dependerá de las ofertas que se presenten. Según informaron desde la Cámara, el 50% de lo recaudado se destinará al plan de becas Gregorio Álvarez y el resto a obras de refacción en el Espacio Cultural Casa de las Leyes.

La iniciativa fue impulsada por la vicepresidenta primera Zulma Reina y forma parte de las medidas para optimizar los recursos del cuerpo legislativo. El evento será el viernes 14 de este mes, a las 16:30

Los modelos que saldrán a remate

Renault Kangoo PH3 Confort 1.6 año 2014 dominio NSR 543; Renault Kangoo PH3 Confort 1.6 año 2014 dominio NSR 544; Toyota Hilux 4×4 doble cabina SR 3.0 TDI-C3 año 2014 dominio OAP 533; Toyota Hilux 4×4 doble cabina SR 3.0 TDI-C3 año 2014 dominio OAP 534; Toyota Hilux 4×4 doble cabina SR 3.0 TDI-C3 año 2014 dominio OAP 536; Nissan Frontier CD LE 2.3 D 4×4 AT año 2022 dominio AF319ER; Toyota Hilux 4×4 doble cabina SR/AB 3.0 TDI año 2013 dominio MCH 877; y Toyota Hilux 4×4 doble cabina SR/AB 3.0 TDI año 2013 dominio MCH 880.

