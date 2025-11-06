Inversión y renovación en Copahue: se adjudicó la concesión del Hotel Termas

La concesión del Hotel Termas de Copahue fue oficialmente adjudicada a la firma Rodríguez Fuentes Patricia Lourdes, tras la finalización del proceso licitatorio realizado por el Ente Provincial de Termas del Neuquén (E.Pro.Te.N). El contrato establece una gestión de 15 años, con posibilidad de una prórroga por cinco años más, garantizando la continuidad del servicio en uno de los destinos más emblemáticos de la región.

El Hotel Termas es el establecimiento con mayor capacidad de alojamiento en la villa termal de Copahue. Posee una superficie total de 12.417 metros cuadrados, de los cuales 3.098 son cubiertos. Dispone de 81 habitaciones con capacidad para 152 plazas, además de amplios espacios comunes y servicios complementarios, que lo posicionan como una infraestructura clave para potenciar el turismo termal.

A la Licitación Pública N° 1/2025 se presentaron cinco oferentes. Tras el análisis técnico, legal y económico, la Comisión Asesora determinó que la propuesta de Rodríguez Fuentes se ubicó en prioridad uno, al presentar una oferta económica superadora en un 10,1% respecto de los demás participantes y el mayor compromiso de inversión.

La propuesta adjudicada incluye una inversión inicial significativa destinada a equipamiento hotelero y la incorporación de insumos esenciales para la puesta en valor del complejo. En total, la firma invertirá 300 millones de pesos en infraestructura y mejoras, con el objetivo de modernizar los servicios y garantizar un funcionamiento eficiente.

Desde el E.Pro.Te.N destacaron que esta adjudicación representa un paso más en el fortalecimiento de la infraestructura turística y termal de Copahue. La medida busca consolidar el crecimiento económico de la localidad y dinamizar la oferta de servicios vinculados al turismo de bienestar.