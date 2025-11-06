El estallido que rompió la calma

Eran cerca de las 23.30 cuando un estruendo sacudió la tranquilidad del barrio Gama, en el centro oeste neuquino. Algunos vecinos salieron a la calle sin entender qué pasaba; otros se comunicaron con la policía para saber si había ocurrido algo grave. En cuestión de minutos, el fuego iluminó la esquina de Chrestia y Matheu, donde una camioneta Dodge RAM ardíó por completo.

Una dotación del Cuartel Central de Bomberos del Distrito 6° llegó al lugar y logró controlar las llamas, pero el vehículo quedó completamente destruido. La combustión fue tan intensa que incluso afectó otro auto estacionado cerca, cuyas ópticas se dañaron por la temperatura.

“Las causas aún se investigan”, dijo el comisario Molina

En diálogo con Pancho Casado por AM550, el comisario Juan Molina del Cuartel Central de Bomberos confirmó que la explosión se produjo por la rotura de cristales producto del calor extremo.

“La temperatura provoca la rotura de cristales y esto genera el estruendo que escucharon los vecinos”, explicó el comisario.

El jefe de Bomberos agregó que las pericias recién se realizarán durante la mañana, a cargo del gabinete de siniestros, y que todavía no se descarta ninguna hipótesis, incluida la posibilidad de que el incendio haya sido intencional.

“Es materia de investigación. Las pericias van a determinar si fue o no intencional”, señaló Molina.

Una versión que inquieta

Mientras los peritos trabajaban en el lugar, una vecina aseguró en declaraciones a la radio que podría tratarse de “un ajuste de cuentas”, lo que sumó aún más incertidumbre entre los habitantes del sector.

Aunque no hay confirmaciones oficiales, el comentario encendió las alarmas y alimentó la preocupación en un barrio que hasta anoche dormía tranquilo.

Lo que se sabe hasta ahora

La explosión ocurrió cerca de las 23.30 en Crestia y Matheu , en el oeste de Neuquén.

Una camioneta Dodge RAM se incendió por completo.

El fuego dañó otro vehículo estacionado a pocos metros.

Bomberos, la Policía y el gabinete de siniestros trabajan para determinar el origen del fuego.

Las causas aún no fueron establecidas y no se descarta ninguna hipótesis.

La investigación continuará durante las próximas horas para determinar si el siniestro fue un accidente o si detrás de la explosión que alteró la noche neuquina hay algo más.