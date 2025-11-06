La jueza suspendida Julieta Makitanch se encuentra hoy en el centro de la atención judicial al enfrentar un jury de enjuiciamiento en su contra. El proceso se debe a la controversia generada por un documental grabado durante el debate judicial por la muerte de Diego Armando Maradona.

Según informaron allegados a la magistrada, Makitanch está acompañada por su marido y sus hijos en este difícil momento. Sin embargo, su presencia en el Subsuelo del Anexo de la Cámara alta bonaerense, donde se lleva a cabo el jury, todavía no ha sido confirmada oficialmente.

El juicio político a Makitanch responde a la polémica que generó la grabación y difusión del documental en plena instancia judicial, lo que provocó cuestionamientos sobre su conducta y manejo del caso Maradona. La situación mantiene en vilo tanto a la justicia como a la opinión pública.