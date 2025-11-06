¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 06 de Noviembre, Neuquén, Argentina
Caso Maradona

La jueza suspendida Julieta Makintach enfrenta el jury por el documental del caso Maradona

Hoy se realiza el jury de enjuiciamiento contra Makintach por la polémica grabación durante el debate sobre la muerte de Diego Armando Maradona. 

Por Redacción

Jueves, 06 de noviembre de 2025 a las 11:15
Jury a la jueza Makitanch por el caso Maradona

La jueza suspendida Julieta Makitanch se encuentra hoy en el centro de la atención judicial al enfrentar un jury de enjuiciamiento en su contra. El proceso se debe a la controversia generada por un documental grabado durante el debate judicial por la muerte de Diego Armando Maradona.

Según informaron allegados a la magistrada, Makitanch está acompañada por su marido y sus hijos en este difícil momento. Sin embargo, su presencia en el Subsuelo del Anexo de la Cámara alta bonaerense, donde se lleva a cabo el jury, todavía no ha sido confirmada oficialmente.

El juicio político a Makitanch responde a la polémica que generó la grabación y difusión del documental en plena instancia judicial, lo que provocó cuestionamientos sobre su conducta y manejo del caso Maradona. La situación mantiene en vilo tanto a la justicia como a la opinión pública.

