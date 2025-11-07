En la ciudad de Neuquén, Ariana Bivero vive con miedo. Denuncia que su expareja - con quien tuvo un hijo de casi tres años- la persigue, la amenaza de muerte y no respeta las medidas de restricción impuestas por la Justicia.

“Me sigue a todas partes, me amenaza a mí y a mis amigos. Tengo filmaciones, tengo fotos, y no hacen nada. Soy yo la que vive en una cárcel”, lamentó.

Según el relato de Bivero a Mejor Informado, la violencia comenzó en 2022, cuando quedó embarazada. Desde entonces, las denuncias se repiten: agresiones físicas, amenazas, incumplimientos de las órdenes judiciales y acoso constante.

En 2023, la situación llegó a un punto extremo cuando su expareja intentó apuñalarla y la golpeó hasta dejarla inconsciente. Por ese hecho se le formularon cargos y se le colocó una tobillera electrónica, pero, según Ariana, el agresor continúa merodeando su casa, su trabajo y la escuela de su hijo.

“Pasa por todos lados, lo siguen viendo. Hasta la escuela envió un informe a Defensoría porque mi nene está angustiado”, contó.

Ambos trabajan como auxiliares de servicio en el sistema educativo provincial. Ariana denuncia que debió desafiliarse del gremio ATE porque - según afirma- el sindicato protegía al agresor. “Presentaba denuncias en el Consejo de Educación y me decían que las presentara todas, que las iban a hacer desaparecer”, expresó con impotencia.

A pesar de las reiteradas denuncias y del registro de incumplimientos, aseguró que su causa fue archivada. “Me dicen que ya no hay nada más por hacer, que tengo que resolverlo en el fuero de Familia, pero ahí me dicen que se llegó al límite. Estoy atrapada”, sostuvo.

Bivero relató que su expareja continúa hostigándola con mensajes y amenazas, incluso hacia su entorno.

“Amenazó de muerte a un amigo mío la semana pasada, le dijo que lo iba a dejar en silla de ruedas”, contó.

También narró que en varias oportunidades violó la restricción de acercamiento, e incluso llegó ebrio a su casa, durmió en su auto y luego destruyó el vehículo.

La mujer dice vivir con temor constante, acompañada por amistades que se turnan para no dejarla sola. “Estoy presa en mi propia casa. No puedo salir, y cuando salgo tengo que hacerlo acompañada”, dijo.

Entre las múltiples situaciones de violencia que sufrió, también contó que en octubre recibió amenazas de prestamistas porque su agresor habría sacado créditos a su nombre. “Me internaron con ataques de pánico, me ofrecieron irme a un refugio, pero yo no quiero dejar mi casa por culpa de él”, relató.

“Me archivaron la causa y me dicen que no pueden hacer nada. Parece que me tengo que acostumbrar a vivir así”, expresó con angustia.