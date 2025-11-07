Cayó el octavo: acusan y detienen a otro presunto asesino de Julián Dobra

Un joven de 18 años terminó esposado y quedó formalmente imputado como uno de los presuntos asesinos de Julián Dobra, el chico que apareció muerto en las bardas norte de Roca. Y no será fácil que vuelva a ver la calle: la prisión preventiva se estira hasta mayo de 2026.

La audiencia fue un hervidero, los fiscales apuntaron con fuerza, lo acusan de homicidio calificado y lo señalan como una pieza clave en el crimen que sacudió a toda la ciudad. La Policía llegó a él por el análisis de celulares y escuchas que lo dejaron comprometido. Cuando los uniformados allanaron su casa en el barrio Fiske Menuco, no solo lo detuvieron, también secuestraron otro teléfono que podría hundirlo más.

Ya son ocho los imputados, y entre ellos hay menores. Una banda entera, según el expediente, que habría participado de una historia que la familia Dobra todavía no puede entender. El defensor oficial quiso frenarlo todo, pidió medidas de resguardo para las víctimas y hasta una tobillera electrónica para evitar que el detenido quede tras las rejas. Pero el juez no compró la idea y dio lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal e irá a la cárcel, sin vueltas.

El abogado de la familia de Julián, Oscar Pineda, lo dijo sin rodeos al final de la audiencia: “Puede haber más detenidos”. No está cerrada la lista, falta peritar celulares, revisar mensajes, cruzar llamadas, y hay un elemento hallado en la escena del crimen que todavía habla en silencio dentro de los laboratorios. Todo puede cambiar de un día para otro.

El nuevo acusado, de solo 18 años, fue detenido en un allanamiento y quedó preso por el crimen de Julián Dobra.

Mientras tanto, el papá de Julián intenta recuperarse de una descompensación que no le permitió estar presente. Pineda ya anunció que se va a reunir con él, porque los pasos que se vienen son tan duros como inevitables. El caso fue declarado complejo y la Justicia ya tiene un presunto asesino más marcado en la mira.