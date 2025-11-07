Tres demorados, armas y drogas tras una balacera que dejó a un joven grave en Centenario

La mañana en Centenario se quebró al ritmo de las sirenas y los golpes sobre las puertas. Eran las 7 cuando la Policía de Neuquén dio inicio a un amplio operativo por una causa que desde el 1° de noviembre tiene en vilo a la ciudad: la balacera en la que un joven de 17 años fue gravemente herido en el abdomen.

Coordinados por la Unidad Fiscal de Delitos contra las Personas, efectivos de las Comisarías 52°, 5°, 49°, la UESPO, Metropolitana, Antinarcóticos y la Oficina de Investigaciones Zona Periferia II irrumpieron en cinco domicilios al mismo tiempo, en distintos sectores de la ciudad.

Las diligencias se extendieron hasta las 16, y arrojaron resultados contundentes: tres demorados, armas de fuego, drogas, dinero y teléfonos celulares secuestrados.

En el primer allanamiento, realizado en la vivienda de uno de los presuntos autores del ataque, se secuestraron 13 cartuchos completos, una punta proyectil, una caja azul marca “BERSA”, cuatro teléfonos celulares, un DVR y un arma de aire comprimido.

El segundo procedimiento derivó en la intervención de Antinarcóticos, luego del hallazgo de sustancias ilegales. Allí se incautaron 46 gramos de cocaína, 92 gramos de cannabis sativa, dos balanzas de precisión, siete celulares, anotaciones, cerca de un millón de pesos en efectivo, 1.000 pesos chilenos, 11 dólares, una planta de marihuana y un envase de creatina con polvo blanco.

En otro domicilio, los investigadores secuestraron un Volkswagen Vento blanco, cinco teléfonos celulares, un DVR y una pistola Bersa calibre 9mm con 16 cartuchos. También se encontraron 23 plantas de marihuana y 89 gramos de picadura.

Por último, en el quinto punto allanado, los uniformados incautaron una escopeta calibre 16 marca PUMA, junto con cartuchos de distintos calibres.

El hecho que originó la investigación

Todo comenzó el 1° de noviembre, cuando un adolescente ingresó al Hospital Natalio Burd con una herida de bala en el abdomen. El joven debió ser trasladado de urgencia al Hospital Castro Rendón, donde permanece internado en estado reservado.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el ataque ocurrió frente a su vivienda, cuando fue sorprendido por tres personas encapuchadas que realizaron al menos cinco disparos antes de escapar.

Gracias a las tareas de inteligencia desarrolladas por el personal de Investigaciones Zona Periferia II, se logró identificar a los posibles implicados, lo que derivó en la serie de allanamientos realizados este viernes.

Los próximos pasos

Todos los elementos incautados fueron secuestrados y los demorados de los primeros tres procedimientos quedaron a disposición de la Fiscalía interviniente, que definirá las medidas judiciales a seguir en las próximas horas.

El caso continúa en investigación, mientras el adolescente baleado lucha por su vida y los investigadores avanzan para determinar los motivos del violento ataque que conmocionó a Centenario.