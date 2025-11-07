Después de cinco jornadas de juicio en Cutral Co, el jurado popular decidió declarar culpable a un hombre por abusar sexualmente de una adolescente de 14 años que era parte de su entorno familiar, quien luego de la agresión decidió quitarse la vida.

Esta resolución respaldó el pedido que había realizado el viernes a la mañana el fiscal jefe Gastón Liotard. Por mayoría de 8 votos sobre 12, el hombre fue declarado culpable del delito de abuso sexual con acceso carnal seguido de muerte, agravado por ser cometido contra una menor de 18 años de edad aprovechando la situación de convivencia preexistente, en calidad de autor.

Según la teoría del caso, presentada por fiscalía, el hecho fue cometido el 22 de julio del año pasado en Plaza Huincul. El acusado llegó a la vivienda en la que convivían y entre ambos surgió una discusión por una transferencia de dinero. El hombre tomó a la joven y abusó sexualmente provocándole diversas lesiones. Esto provocó que el mismo día, y en un lapso menor a las 12 horas de haber sufrido el ataque, la menor tomara la decisión de quitarse la vida.

Los integrantes del Ministerio Público Fiscal puntualizaron que la víctima “estaba inmersa en una situación de vulnerabilidad”. Además, destacaron que el día del ataque, la única persona que le pudo causar esas lesiones era J.C.F. porque era el único varón en el domicilio.