Una adolescente fue a una fiesta y la violaron: imputan a un joven de 21 años en Cipolletti

Un joven de 21 años quedó imputado por el abuso sexual de una adolescente durante una fiesta en una vivienda del barrio Don Bosco de Cipolletti. El caso, que generó fuerte preocupación en el entorno de la víctima, ya está en manos del Ministerio Público Fiscal y se activaron todos los protocolos correspondientes.

Según la acusación, el agresor irrumpió en una habitación donde la chica se encontraba y la atacó aprovechando su estado de vulnerabilidad. La primera adulta que tomó conocimiento fue la madre de una amiga, quien intervino de inmediato y llamó a la Policía de la Unidad 24, acción clave para que la respuesta fuera rápida.

El protocolo por abuso sexual se desplegó en cuestión de minutos, la adolescente fue asistida por un equipo interdisciplinario del hospital local, integrado por médicos, psicólogas y trabajadoras sociales, buscando garantizar tanto su salud física como su acompañamiento emocional en esta etapa inicial del trauma.

En la audiencia realizada este viernes, los fiscales presentaron pruebas que por ahora sostienen la acusación:

La denuncia del padre de la víctima La declaración de la amiga que estaba presente El testimonio de la madre que alertó a la Policía Un informe del Gabinete de Criminalística Elementos secuestrados en el allanamiento a la vivienda

El juez de Garantías dio por formulados los cargos y habilitó cuatro meses de investigación penal preparatoria. También ordenó prisión preventiva por una semana, ante el riesgo de que el imputado intente obstaculizar la recolección de evidencia restante, entre ella una ampliación clave de la entrevista a la víctima.

Desde lo que pude recabar en el ámbito policial y judicial, la causa continúa en desarrollo y no se descartan nuevas medidas en las próximas horas. Lo cierto es que una noche que debía ser de celebración terminó marcada por un hecho gravísimo, y la Justicia tiene ahora la responsabilidad de avanzar con rigor y perspectiva de protección hacia la adolescente.