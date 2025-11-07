En nuestro país, todo lo relacionado con Diego Maradona tiene una mística especial, aún más aquellos objetos que tienen algún detalle que lo relacione directamente. Este fue el caso de la camiseta de Newell’s, club en el que jugó en los años 90, y que además estaba firmada por el “10”. Ese combo la hizo irresistible.

En la provincia de Córdoba se realiza anualmente una muestra llamada “El Mes del Diego” donde se exhiben camisetas y objetos que alguna vez pasaron por las manos del ídolo. Allí estaba exhibida la prenda, cuando alguien saltó el vallado y la robó.

Inmediatamente, la Policía de Córdoba montó un operativo para dar con la casaca y dar con el ladrón. Este derivó en la recuperación del elemento en el barrio General Paz y en la inmediata detención de la persona que la tenía en su poder.

Efectivos policiales realizaban un recorrido preventivo en calle Viamonte y Avenida 24 de septiembre. Allí decidieron controlar a un hombre, y en la requisa hallaron la prenda sustraída en la exhibición homenaje al “10”. El sujeto quedó detenido y a disposición de la Justicia.