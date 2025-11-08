Dos integrantes de la Policía de Río Negro resultaron hospitalizados este sábado por la mañana luego de protagonizar un violento choque en la entrada a la ciudad de Neuquén. El patrullero en el que circulaban impactó contra un poste de luz mientras perseguían a un vehículo sospechoso que había evadido un control en la vecina localidad de Cipolletti.

Según informaron fuentes policiales, la persecución comenzó cuando los ocupantes de un automóvil arrojaron una pedrada contra otro móvil de la fuerza, lo que derivó en un operativo para interceptarlos. En medio de la maniobra, el patrullero perdió el control e impactó con fuerza contra una columna de alumbrado, provocando importantes daños materiales.

Ambos efectivos fueron asistidos por personal médico y trasladados de inmediato al hospital local, donde permanecen en observación. Desde la fuerza confirmaron que se encuentran fuera de peligro y que reciben las atenciones correspondientes.

En paralelo, la Policía investiga la mecánica del siniestro y trabaja para identificar el vehículo involucrado en la agresión inicial, cuyos ocupantes continuaron la huida tras el incidente.