La Universidad Nacional del Comahue (UNCo) inició el 1 de noviembre el período de inscripción para el ingreso 2026, que se extenderá hasta el 27 de febrero del próximo año. En apenas una semana, 1.626 aspirantes iniciaron el trámite de ingreso a alguna de las más de 80 carreras que ofrece la institución en sus distintas sedes.

Según los primeros datos oficiales, Psicología volvió a ubicarse como la carrera más elegida, con 161 inscriptos, en la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología. Le siguen Licenciatura en Enfermería, con 135 registros en sus tres sedes, y la Tecnicatura Superior en Higiene y Seguridad en el Trabajo, con 126, ambas pertenecientes a la Facultad de Ciencias del Ambiente y la Salud.

En el cuarto lugar se encuentra Medicina, con 107 inscriptos, en la Facultad de Ciencias Médicas, y el quinto puesto lo ocupa el Profesorado en Educación Física del Centro Regional Universitario Bariloche, con 74.

Entre las carreras con más demanda también figuran Contador Público Nacional (71), Abogacía (62), el Profesorado en Nivel Inicial (49), Licenciatura en Administración (47) y Licenciatura en Psicopedagogía (47). Completan el listado de las más elegidas la Tecnicatura Universitaria en Gestión Cultural (44) y Licenciatura en Biología Marina (42).

El número de ingresantes mantiene la tendencia de los últimos años. En el período 2024/2025, la UNCo registró 9.982 nuevos inscriptos, según la Síntesis Estadística elaborada por la Secretaría de Planeamiento y Desarrollo Institucional.

Las autoridades universitarias aclararon que las carreras de la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Informática aún no figuran en esta etapa, ya que abrirán sus inscripciones en febrero de 2026. La reprogramación se debe al proceso de actualización del Sistema de Gestión Académica SIU-Guaraní, que busca modernizar y optimizar la administración académica de ambas unidades.