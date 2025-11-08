Se conocieron detalles del choque de un patrullero de la Policía de Río Negro contra un poste en la entrada a Neuquén. El móvil policial perseguía a un auto que huía en contramano por la Ruta 22, cuando perdió el control e impactó una luminaria ubicada en la banquina norte.

El fuerte impacto activó los airbags y provocó daños severos en la parte delantera del patrullero. Los dos efectivos que viajaban en el vehículo —el agente Facundo Soto y el agente Alejandro Calfín— fueron trasladados al hospital de Cipolletti para su atención.

Según el informe médico, Soto presentó dolores en ambas rodillas pero sin lesiones graves, mientras que Calfín sufrió una herida cortante en el cuero cabelludo y una fisura en una vértebra cervical. Posteriormente fue derivado al Policlínico Modelo para estudios de mayor complejidad.

El móvil quedó a resguardo en una dependencia policial, esperando la evaluación completa de los daños.

La Policía de Río Negro inició las actuaciones correspondientes y dio intervención a la aseguradora. En tanto, se investiga la identidad de las personas que protagonizaron el ataque y la fuga.

Un patrullero dañado y dos policías heridos

El incidente se originó alrededor de las 4:25 de la madrugada, cuando el personal policial que cumplía servicio adicional en el local nocturno Club 23, ubicado sobre la calle Fortín Primera División, alertó sobre disturbios en el exterior del lugar.

Al llegar al sitio, los efectivos fueron atacados con piedras por un grupo de personas que se encontraba fuera del local. Una de las piedras impactó contra el parabrisas del móvil interno 31, provocando daños visibles.

Tras la agresión, los involucrados abordaron un vehículo Volkswagen Gol Trend de color gris y escaparon a alta velocidad en contramano por la Ruta Nacional 22, en dirección oeste. De inmediato, se inició una persecución que continuó por el puente carretero hasta ingresar a la jurisdicción de la provincia de Neuquén.

En ese trayecto, por motivos que aún se investigan, el conductor del patrullero perdió el control del vehículo y colisionó contra un poste de iluminación ubicado sobre la banquina norte de la ruta. La persecución finalizó en ese punto y el automóvil sospechoso logró darse a la fuga.

Los dos policías que viajaban en el móvil resultaron heridos y fueron trasladados para su atención médica. Se investiga la mecánica del hecho y se intenta localizar el vehículo involucrado.