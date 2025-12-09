Isabel Navarrete, vecina de uno de los jóvenes asesinos del periodista Juan Caliani, denunció que las agresiones y amenazas se intensificaron desde su testimonio en el juicio. Esta vez amenazaron con hacerle daño a sus nietos.

En declaraciones realizadas este martes en La Mañana es de la Primera en AM550, Navarrete relató con preocupación que, recientemente, recibió amenazas de muerte hacia ella y su nieto, así como actos de violencia física en su propiedad, perpetrados por el joven acusado, su novia y otros miembros de su familia.

"Me dijeron que iban a entrar a mi casa y a matarme a mí y a mis nietos. Me dijeron ‘yo ya sé matar’", expresó Navarrete, visiblemente afectada. Según su relato, los agresores lanzaron pirotecnia y cañitas voladoras contra su vehículo y patearon su portón, causando daños materiales. "Estaban riéndose, insultándome. Me dijeron que sabían cómo matar y que me iban a hacer daño a mí y a mis nietos", agregó la vecina.

La situación comenzó a deteriorarse después de que Navarrete testificó en el juicio por el asesinato de Caliani, ocurrido el 1 de abril de 2024.

El jueves pasado, mientras estaba con su nieto, Navarrete se encontró nuevamente con los agresores en su puerta. "Estaban tirando pirotecnia, y cuando salí a decirles que paren me insultaron y amenazaron", recordó.

"Me dijeron ‘vieja de mierda’ y continuaron provocándome, pateando mi portón y tirándome bombas de estruendo bajo el auto de mi hijo", narró.

Además de las agresiones, Navarrete denunció que los agresores la vigilan, lo que provoca un constante clima de miedo en su vida diaria. "Saben cuándo salgo, cuándo me quedo sola, con quién estoy. Me vigilan todo el tiempo", aseguró.

La vecina también mencionó que, en un intento por frenar los ataques, llamó a la policía en varias ocasiones. Sin embargo, aseguró que la respuesta de los oficiales no siempre fue la adecuada. "Uno de los policías se burló de mí, me dijo que tenía fama de altanera", denunció. A pesar de ello, Navarrete logró contactar nuevamente a la comisaría y un nuevo móvil se dirigió al lugar, aunque los agresores seguían presentes y desafiando la autoridad policial.

El juicio por el asesinato de Caliani

El juicio de cesura por el asesinato de Juan Caliani está llegando a su fin. Los dos adolescentes acusados del crimen, quienes aceptaron su participación a través de un juicio abreviado en mayo de 2024, enfrentan ahora la determinación de las penas por el delito de homicidio en ocasión de robo. Según las investigaciones, los jóvenes ingresaron al domicilio de Caliani, en el barrio La Sirena, con la intención de robar, lo que derivó en su muerte.

El juicio comenzó el 26 de noviembre y se extenderá hasta el 12 de diciembre. Durante el proceso, ambos acusados admitieron su participación en el homicidio, pero ahora se encuentran a la espera de la decisión judicial sobre las penas que deberán enfrentar.