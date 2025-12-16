A 19 años del asesinato de Nora Dalmasso en su vivienda de Río Cuarto, Córdoba, el fiscal Pablo Jávega dio por concluida la investigación y solicitó que Roberto Bárzola, último imputado en la causa, sea llevado a juicio. Bárzola era el parquetista que trabajaba en la casa de la víctima al momento del crimen ocurrido en noviembre de 2006.

El fiscal remarcó que desde el inicio del proceso se ignoraron evidencias fundamentales y que siempre existieron indicios que apuntaban hacia Bárzola. Por ello, pidió que sea juzgado, ya sea en un juicio oral tradicional o en un juicio por la verdad.

Bárzola, de 45 años, enfrenta cargos por abuso sexual con acceso carnal, homicidio y violación de domicilio. Entre las pruebas clave figuran análisis de ADN compatibles con huellas genéticas encontradas en el cinturón de la bata que tenía la víctima en el cuello, así como pelos hallados en su zona íntima.

El cotejo genético se realizó en septiembre de 2023, mientras la causa estaba bajo la jurisdicción del fiscal Jávega, y fue confirmado por el FBI. A fines de 2024, Bárzola fue formalmente acusado, pero solicitó su sobreseimiento por prescripción. En octubre de 2025, la Cámara Criminal de Río Cuarto aceptó su pedido y dejó la causa sin imputados. La familia de Nora apeló ante el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, recurso que aún está pendiente de resolución.

Marcelo Macarrón, familiar de la víctima, afirmó que "Bárzola es el asesino que nunca quisieron ver". Además, los tres fiscales originales del caso —Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro— enfrentarán un juicio político por presunta negligencia y mal desempeño, tras ser formalmente acusados y aceptada la apertura del Jury.

En el momento del crimen, Roberto Bárzola trabajaba como colocador de pisos en la residencia de Nora Dalmasso, ubicada en el country Villa Golf de Río Cuarto. Su figura estuvo siempre vinculada a la investigación: declaró en seis oportunidades desde el inicio de la causa.

Desde 2007, Marcelo Brito, abogado del viudo Marcelo Macarrón —absuelto por la justicia—, ya señalaba a Bárzola como sospechoso y solicitaba medidas como su indagatoria y extracción de ADN, propuestas que en ese momento la fiscalía rechazó.

Testimonios relevantes incluyen el de Delia “Nené” Grassi, madre de Nora, quien declaró que la única persona con la que su hija había tenido problemas era el parquetista, quien realizaba trabajos de pulido en la casa de la víctima.

Además, Bárzola estuvo presente como testigo en el juicio contra el viudo en abril de 2022, donde afirmó haber estado tres días en la casa y haber visto a Nora solo una vez.