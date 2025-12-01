El pasado miércoles 26 de noviembre comenzó el juicio por el homicidio del periodista Juan Caliani, ocurrido el 1 de abril de 2024 en el barrio La Sirena, cuando dos menores de edad ingresaron a robar a la casa y al encontrarse con Juan lo apuñalaron, provocándole la muerte.

Aunque en mayo de 2024 ambos adolescentes admitieron su participación en el crimen y en un juicio abreviado fueron declarados coautores del delito de homicidio en ocasión de robo, ahora se está realizando el juicio para determinar las penas que enfrentarán.

En medio de este juicio de cesura se han cumplido 20 meses sin el joven periodista, una marca imborrable para la comunidad neuquina. Cabe recordar que las audiencias, que se desarrollarán hasta el 12 de diciembre en Ciudad Judicial, son privadas.

En el programa de AM550 "Entretiempo", Federico Egea, abogado querellante de la familia, manifestó que "el juicio se está desarrollando con normalidad". Agregó que hasta ahora han escuchado al personal de libertad asistida, a los psiquiatras del gabinete médico forense y otras pruebas ofrecidas por la fiscalía y la querella.

También destacó que por ahora todo se viene desarrollando como lo preveían y que desde la querella esperan una pena efectiva, sin adelantarse a cantidad de años ya que aún debe culminar la etapa probatoria.

"Nada les va a devolver a la vida a Juan y hay una porción del daño que lo van a tener que metabolizar, pero entiendo que la familia de Juan vive este proceso como una porción en la medida que pueda reparar un proceso penal, no con ánimos de venganza pero si con ánimos de que exista una respuesta judicial acorde a la gravedad del hecho que cometieron y a las circunstancias en que este hecho se dio", opinó Egea.

En cuanto al acompañamiento de la comunidad que ha tenido toda la familia durante el proceso, desde el asesinato hasta hoy, el abogado destacó que "Juan era una persona con una gran inserción tanto académica como cultural, social y deportiva. El hecho ha generado una gran conmoción y ha afectado a muchas personas en distintos aspectos" manifestó, expresando que tanto en el ámbito laboral de Juan como en sus espacios sociales se ha sufrido una pérdida.

Egea sostiene que, teniendo en cuenta que el hecho ya se produjo y que ya se hizo el tratamiento tutelar, se debe continuar con la intervención punitiva:

"Obviamente atenuada, teniendo en cuenta las condiciones de que eran menores y aplicando los criterios de la Convención de Derechos del Niño, pero la solución lamentablemente frente a la consumación del hecho es punitiva", aclaró el abogado.

La entrevista completa: