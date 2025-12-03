Ante la proximidad de la temporada de verano, en el balneario Las Grutas se realizan derrumbes programados en distintos sectores de los acantilados. La medida forma parte de una acción preventiva destinada a reducir riesgos por los movimientos naturales del terreno y busca anticiparse a posibles desprendimientos, garantizando la seguridad de vecinos y turistas que recorren la zona costera.

Las intervenciones son supervisadas y ejecutadas por el cuerpo de Bomberos Voluntarios, cuya experiencia resulta clave para garantizar un operativo seguro y eficiente. Su acompañamiento técnico permite evaluar cada punto crítico y proceder de manera controlada, minimizando cualquier riesgo durante los trabajos. Las autoridades locales destacaron que estas acciones forman parte de un plan integral de prevención en áreas de alta concurrencia.

El objetivo central de las tareas es proteger a vecinos y visitantes que disfrutan de los espacios de playa, especialmente durante la temporada de mayor actividad turística. Los trabajos se desarrollan en coordinación con equipos técnicos que analizan la estabilidad del terreno y determinan los sectores donde es necesario intervenir.

Desde el municipio se resaltó que estas medidas buscan preservar tanto la seguridad pública como el entorno natural de la zona. La planificación de los derrumbes programados permite reducir la exposición a riesgos y garantizar que los espacios recreativos se mantengan en condiciones seguras para la comunidad y el turismo.

La continuidad de estas acciones preventivas será acompañada por monitoreos periódicos en los acantilados, con el fin de detectar a tiempo cualquier movimiento que pueda derivar en desprendimientos. De esta manera, se refuerza la estrategia de seguridad y se asegura un entorno confiable para quienes eligen Las Grutas como destino.