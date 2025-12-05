El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) llevó adelante un operativo sanitario en Chimpay, en la zona del Valle Medio, tras confirmar la presencia de Loque americana, una enfermedad apícola de alta peligrosidad. La intervención incluyó la destrucción de 15 colmenas y la clausura de una sala de extracción de miel que funcionaba de manera clandestina en tierras del Departamento Provincial de Aguas de Río Negro (DPA).

El procedimiento fue ejecutado por agentes del Centro Regional Patagonia Norte, con apoyo del gobierno provincial, el municipio de Chimpay, Bomberos Voluntarios y la Policía de Río Negro. La acción se activó luego de que el Laboratorio Nacional del SENASA en Martínez, provincia de Buenos Aires, confirmara un foco de la enfermedad, lo que obligó a medidas inmediatas de control y prevención.

Durante la inspección, los técnicos verificaron que la sala no contaba con habilitación ni condiciones básicas de infraestructura, higiene e inocuidad. Operaba sin suministro eléctrico ni agua corriente y presentaba material apícola deteriorado y expuesto, lo que representaba un riesgo sanitario extremo. Según los profesionales, estas condiciones favorecían el pillaje entre colmenas y establecían un nexo epidemiológico directo con el foco bonaerense.

La intervención incluyó la destrucción de las 15 colmenas

En cumplimiento de la normativa vigente, se procedió a la incineración de las colmenas afectadas y del material apícola contaminado o sospechado de estarlo. Posteriormente, se realizó la desinfección integral de las instalaciones y se inventarió el equipamiento restante, entre ellos extractores, bateas y tambores vacíos. SENASA mantiene activa la vigilancia epidemiológica en un radio de cinco kilómetros y notificó a la productora involucrada sobre la obligación de regularizar cualquier actividad futura.

La Loque americana es una enfermedad bacteriana que afecta a las crías de abejas y se caracteriza por un olor intenso y desagradable, cría salteada y opérculos hundidos o perforados. Su alta capacidad de dispersión y los fuertes impactos productivos que genera obligan a intervenciones estrictas.