Un llamado al 911 que encendió las alarmas

La madrugada en General Roca quedó marcada por una persecución policial que comenzó con denuncias de disparos y terminó con dos personas detenidas, armas de fuego secuestradas y droga incautada.

El operativo se inició en la zona norte de la ciudad, en barrio Nuevo, luego de que vecinos alertaran al sistema 911 RN Emergencias por detonaciones de arma de fuego sobre calle Piedra Buena.

Efectivos de la Subcomisaría 69 acudieron al lugar y detectaron un Volkswagen Bora cuyos ocupantes intentaron escapar al advertir la presencia policial.

La fuga que atravesó distintos barrios

El vehículo aceleró y comenzó una fuga que se extendió por varias calles de la ciudad.

Durante el seguimiento policial, mientras el auto circulaba por Cauquén y Rivadavia, uno de los ocupantes sacó un arma de fuego por la ventanilla y efectuó un disparo contra el móvil policial.

El proyectil impactó en el capot del patrullero, muy cerca del parabrisas del lado del conductor.

A pesar del ataque, los efectivos continuaron con el operativo mientras otros móviles se sumaban para cerrar el cerco.

Intentaron escapar a pie

La persecución continuó hasta la zona de calle O'Higgins, donde dos de los ocupantes del vehículo saltaron del auto en movimiento e intentaron escapar entre descampados y sectores con maleza.

El conductor siguió avanzando algunos metros más hasta que el auto fue finalmente interceptado en la intersección de Ejército Argentino y Las Petunias.

Con el vehículo ya detenido, comenzó un rastrillaje en los alrededores.

Un hallazgo que complicó aún más la situación

Durante el operativo los efectivos encontraron armas abandonadas en distintos sectores cercanos.

En un baldío hallaron un revólver, mientras que entre pallets localizaron una pistola calibre 9 milímetros.

Dentro del Volkswagen Bora también secuestraron una escopeta calibre 12.

Junto a las armas había dos chalecos antibalas y una cartuchera con cuarenta municiones de distintos calibres.

Droga y dinero dentro del auto

Los peritos también encontraron en el interior del vehículo varias dosis de marihuana y cocaína, además de dinero en efectivo.

Todos los elementos fueron secuestrados como parte de la investigación judicial.

Dos detenidos y un sospechoso prófugo

La conductora del vehículo, una mujer de 22 años, fue detenida en el lugar.

Más tarde, durante los rastrillajes en la zona, la Policía logró detener a uno de los hombres que había escapado, de 32 años.

Ambos quedaron imputados por infracción a la Ley 23.737, portación ilegal de armas de fuego, atentado y resistencia a la autoridad.

El tercer sospechoso, señalado como quien disparó contra el patrullero, permanece prófugo.