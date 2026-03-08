Nuevo Torneo Argentino del Interior comenzará en abril de 2027

Tal como se venía barajando y especulando en las últimas semanas, ahora es oficial. En la tercera reunión de dirigentes de todo el país realizada este pasado sábado en el gimnasio de basquetbol Ángel Sandrín en el barrio de Alta Córdoba propiedad de Instituto Atlético Central Córdoba en la mismísima capital mediterránea. Allí el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) lanzó oficialmente el nuevo Torneo Argentino del Interior (ex Torneo Federal B) que comenzará en abril de 2027 y se ubicará como la segunda categoría en importancia detrás del Torneo Federal A y por encima del Torneo Regional Federal Amateur.

Entre las modificaciones más rutilantes se encuentran el aumento a 16 de los ascensos que otorga el Torneo Regional Federal Amateur 2026 ahora hacia el flamante Torneo Argentino del Interior y los 6 ascensos al Torneo Federal A que tendrá la nueva competencia que iniciará el año próximo.

El nuevo ordenamiento tiene estos tips de ahora en más.

El Torneo Federal A 2026 se jugará desde el 22 de marzo hasta diciembre. Habrá dos ascensos a la Primera Nacional 2027, y cuatro descensos (como en 2025) al Torneo Argentino del Interior (ex Torneo Federal B) 2027. Al no recibir equipos del Torneo Regional Federal Amateur, el certamen reducirá su cantidad de equipos. El número final para la temporada 2027 dependerá de los descensos que provengan de Primera Nacional.

El Torneo Regional Federal Amateur.se jugará este año de agosto a septiembre. Tendrá 16 ascensos al Torneo Argentino del Interior (ex Torneo Federal B) 2027 (dos por región). Este número se mantendrá para todas las ediciones.

Así entraron Tapia y Toviggino al encuentro de los clubes y ligas del interior

Para el 2027, se tiene estipulado jugar de esta manera

En el Torneo Federal A se jugará de marzo a diciembre. Habrá dos ascensos a la Primera Nacional 2028 y 6 descensos al Torneo Argentino del Interior (ex Torneo Federal B) 2028. Este número se mantendría para todas las ediciones.

En tanto, el nuevo campeonato, Torneo Argentino del Interior (ex Torneo Federal B) 2027. Se extenderá de abril a noviembre con ocho meses de competencia. En Córdoba se anunció 64 equipos como mínimo, en las últimas horas ya se especuló con que se barajan 80 clubes. De ellos 16 llegarán por la vía deportiva ascendidos del Torneo Regional Federal Amateur 2026 y el resto serán elegidos por mérito institucional (historia, actuaciones recientes, infraestructura, no poseer deudas, personería jurídica al día, y la lógica "rosca" con común en el fútbol argentino). Habrá 6 ascensos al Torneo Federal A 2028, este número se mantendrá para todas las ediciones.

Muchos descensos se anunciaron, habrá 16 Torneo Regional Federal Amateur 2028 (dos por cada una de las 8 regiones que se jugará).

El formato, sería de ocho regiones de ocho clubes cada una. Se mantiene el esquema de regionalización, bajo el sistema todos contra todos en sus grupos para luego dar paso a los playoffs. Las versiones ya indicaron, que la Patagonia, por una cuestión de distancias, tendrá dos subzonas, una que integrarán los equipos de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego y la otra conformada por Río Negro y Neuquén.

La categoría tendrá un status de semiprofesional. Está en estudio que la divisional tenga un número mínimo (serían cuatro) de contratos profesionales obligatoriamente registrados en AFA.

El Torneo Regional Federal Amateur se jugará desde agosto/septiembre a diciembre, tendrá 16 ascensos al Torneo Argentino del Interior (ex Torneo Federal B).