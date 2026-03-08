Un impresionante siniestro vial generó preocupación este domingo en el norte de la provincia de Neuquén, donde una camioneta protagonizó un violento vuelco sobre la ruta provincial 57, en un sector conocido como la bajada de Lileo.

El accidente ocurrió durante la jornada en esa zona del norte neuquino, un tramo de ruta caracterizado por su geografía compleja y pendientes pronunciadas.

Por causas que todavía se investigan, el vehículo perdió el control y terminó volcando, lo que generó un importante operativo de asistencia en el lugar.

Tras el siniestro, personal de emergencia y equipos de rescate se dirigieron rápidamente a la zona para asistir a los ocupantes del vehículo y asegurar el área.

Hasta el momento no se difundió información oficial sobre la cantidad de personas que viajaban en la camioneta ni sobre su estado de salud, por lo que se espera un parte oficial en las próximas horas.

El episodio generó gran preocupación entre los automovilistas que circulaban por la zona, mientras los equipos de emergencia continúan trabajando para esclarecer las circunstancias del accidente y brindar asistencia a los involucrados.

Las autoridades también buscan determinar qué provocó el vuelco, mientras se aguardan novedades sobre la situación de los ocupantes del vehículo.