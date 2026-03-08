La llegada de un hijo siempre marca un antes y un después, incluso para quienes están acostumbrados a vivir bajo la mirada pública. Eso es lo que atraviesa por estas horas Úrsula Corberó, que acaba de convertirse en madre junto al actor argentino Chino Darín después de más de una década de relación.

El nacimiento de Dante ocurrió en Barcelona, ciudad donde la pareja desarrolla gran parte de su vida. La noticia se conoció rápidamente y generó una ola de mensajes de cariño para ambos artistas. Sin embargo, hasta ahora no se había escuchado la voz de Úrsula Corberó hablando sobre este momento tan particular.

La actriz fue interceptada por la prensa mientras caminaba por la ciudad con su bebé en brazos. La escena quedó registrada por cámaras que aguardaban a la salida de un edificio y permitió escuchar sus primeras palabras públicas después del parto. Con una sonrisa y visiblemente emocionada, la actriz se mostró agradecida por el interés de los periodistas.

Ante las consultas sobre cómo estaba viviendo los primeros días como madre, la actriz respondió con pocas palabras pero con una emoción evidente. "Estoy bien, muchas gracias. Está todo súper bien, todo soñado, estoy muy contenta. Muchísimas gracias".

La breve aparición pública dejó ver el clima de felicidad que atraviesa la familia. Úrsula Corberó evitó dar demasiados detalles sobre el nacimiento o la dinámica de estos primeros días con el bebé, pero su expresión y su tono reflejaron el impacto emocional que le provocó la llegada de Dante.

Antes de ese encuentro con la prensa, la actriz ya había compartido una pequeña señal del momento que estaba viviendo a través de sus redes sociales. Allí publicó una imagen íntima del recién nacido descansando en brazos de su padre, el Chino Darín, en una escena que rápidamente se llenó de reacciones.

La foto mostraba a Dante con el gorrito típico de los recién nacidos, sostenido por el actor argentino en un momento de calma después del nacimiento. Junto a esa imagen, Úrsula Corberó acompañó el posteo con una frase sencilla pero cargada de ternura: "Hola papi".

Desde entonces, la pareja mantiene un perfil bajo mientras transita las primeras semanas con su hijo. Sin grandes anuncios ni exposiciones excesivas, Úrsula eligió compartir apenas fragmentos de este nuevo capítulo, uno que marca una etapa completamente distinta en su vida personal.