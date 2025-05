Otra complicación para el empresario Fernando Whpei: un soborno fallido

La trama de corrupción que envuelve al empresario Fernando Whpei y su vínculo con el juez federal Marcelo Bailaque, suma un nuevo capítulo: un intento de soborno denunciado por el magistrado Eduardo Rodrigues Da Cruz, quien le dictó la prisión preventiva. El apellido del financista no es ignoto en Río Negro, es que con el Grupo y la Unión Provincial Asociación Mutual operaron con un esquema de préstamos que dejó a miles de empleados públicos en la ruina, y además son dueños del mayor conglomerado de medios de comunicación digital de la provincia.

El episodio ocurrió el pasado viernes por la mañana, en el estacionamiento de los Tribunales Federales de Rosario. Según la presentación oficial, el cabo primero de la Policía Federal, Lisandro Martínez, abordó al juez con un comentario enigmático: "Doctor, perdón que lo moleste, pero no quería dejarlo afuera".

La frase, confusa y aparentemente inocua, llevó al magistrado a pedir explicaciones. Martínez entonces reveló que el abogado de Whpei le había entregado dinero después de la audiencia del lunes 13. La insinuación era clara: la oferta no solo era para él. Y luego le comentó que en la audiencia del empresario "como me quedé hasta tarde el abogado del empresario me dejó dinero". El juez se lo reprochó y el policía conestó que esto "era de estilo y que me quería contar para no dejarme afuera".

Rodrigues Da Cruz se negó a aceptar cualquier ofrecimiento y reportó el hecho ante la Oficina Judicial del Distrito Rosario. Si bien no hubo entrega directa de dinero en efectivo, la gravedad del intento de influencia quedó establecida, solicitando la inmediata remoción del cabo de sus funciones.

Momento crítico sobre la situación de Fernando Whpei

Esta maniobra ocurrió en un momento crítico para Whpei, quien había solicitado prisión domiciliaria alegando razones familiares. La audiencia clave, prevista para ese mismo día, fue suspendida y reprogramada apra esta semana.

Detenido en una sede de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Whpei enfrenta acusaciones de extorsión y manejo irregular de fondos millonarios de una cooperativa, canalizados hacia una mutual de su propiedad por medio de una autorización firmada por el juez Federal de Rosario, en nombre de quién también pedía coimas. Su vínculo con Bailaque y el ex funcionario de AFIP, Carlos Vaudagna, es parte de una investigación que busca esclarecer el daño causado a empresarios rosarinos.

Las redes de poder del Grupo Unión y sus conexiones con medios de comunicación refuerzan el entramado de influencia de la familia Whpei. Desde el mercado financiero hasta el control de medios digitales en Río Negro. Las financieras que manejan se caracterizan por sus actuaciones cuestionadas en el mercado de los créditos a los empleados públicos de 16 provincias, en las que lograron privilegios de devengar las cuotas de los sueldos de los estatales antes de pasar por las áreas correspondientes para su liquidación. En algunos casos, los decuentos superaban el 70% del sueldo.