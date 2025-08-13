Intensifican el operativo de búsqueda en Valle Medio para localizar a una joven de 16 años

Se inició la búsqueda en la zona de Valle Medio de Jocelyn Giuliana Gordillo, una adolescente de 16 años de la que no se tiene noticias. Fue vista por última vez con calza rosa y chaleco blanco. La joven tiene contextura delgada, mide aproximadamente 1,60 metros, tiene tez blanca y cabello lacio negro con flequillo. Su desaparición generó preocupación entre familiares, vecinos y autoridades en Lamarque.

La denuncia fue radicada en la Comisaría 17, desde donde se activó el protocolo de búsqueda de personas. Asimismo, se solicitó a la población que, ante cualquier información, se comunique de inmediato al 911 o a la unidad policial más cercana. La familia de Jocelyn se encuentra acompañada por personal policial y organismos de protección de derechos.

Desde la policía se pidió la colaboración de la población

Desde la policía indicaron que “la colaboración ciudadana es clave, pero también lo es la responsabilidad en el manejo de la información”. Las autoridades trabajaron en el relevamiento de las cámaras de seguridad, testimonios y recorridos habituales de la joven, mientras se mantiene activa la alerta en toda la región del Valle Medio. En Lamarque, los vecinos se sumaron a la búsqueda. La Comisaría 17 de Lamarque permanece expectante y recibe información que permita dar con la joven. Asimismo, el 911 está habilitado para reportes urgentes en cualquier punto de la provincia.