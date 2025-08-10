Roca: pelea a cuchillo entre vendedores ambulantes dejó un herido

Un hombre resultó herido en un enfrentamiento con cuchillos que ocurrió en el estacionamiento elevado del supermercado La Anónima, en la esquina de San Juan y Tucumán, en pleno centro de Roca. La pele comenzó pasadas las 15 y obligó a intervenir a la policía y al servicio de emergencias médicas.

De acuerdo con los testigos, la discusión empezó entre dos vendedores ambulantes que intercambiaron gritos y empujones junto a los autos estacionados. A medida que la tensión aumentaba, ambos sacaron cuchillos y siguieron forcejeando mientras descendían por las escaleras del lugar. En medio del enfrentamiento, uno de ellos alcanzó a apuñalar al otro, que cayó al piso mientras algunos clientes se alejaban asustados.

Una ambulancia del SIARME asistió al herido en el mismo sitio y lo trasladó al hospital. Allí recibió curaciones por un corte, pero decidió retirarse por sus propios medios y no presentar denuncia, lo que deja a los investigadores con datos limitados para avanzar. Y con la duda de qué pasará de ahora en más entre ellos.

El agresor, en tanto, escapó antes de la llegada de los uniformados y no pudo ser localizado. La policía trabaja con las descripciones aportadas por las personas que presenciaron el hecho, como también con las grabaciones de las cámaras de seguridad del supermercado, para intentar dar con su paradero.