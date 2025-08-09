Iba a Neuquén con 50 animales y se los sacaron en un control en Paso Córdoba por irregularidades en la guia

Un control de rutina en la ruta Provincial 6 terminó con el decomiso de casi 50 animales que viajaban desde Jacobacci con destino final la provincia de Neuquén. El procedimiento lo realizó el destacamento de Seguridad Vial de Paso Córdoba, a la altura del kilómetro 121.

Los uniformados detuvieron la marcha de un camión Volkswagen 17.220 conducido por un joven de 24 años, oriundo de Plottier. Según contó el transportista, venía desde un campo en Ingeniero Jacobacci y se dirigía a la capital neuquina.

Al revisar la documentación, los efectivos detectaron la maniobra irregular: las dos guías de traslado que presentó indicaban como destino un establecimiento de Río Negro, que nada tenía que ver con el recorrido que estaba haciendo. Esa contradicción encendió la alerta y, de inmediato, se procedió a decomisar la carga.

En total, el vehículo llevaba 40 ovejas y 9 vacas, que fueron trasladados a la Sociedad Rural local ubicada a pocos metros y quedaron a disposición del área de Ganadería provincial. Al chofer, en tanto, le labraron un acta por infracción a la Ley de Ganadería.