Después de tres meses de investigación pudieron desbaratar un punto de venta de drogas

Después de un laburo intenso de tres meses, la Policía de Río Negro logró desarmar un lugar donde vendían droga en Luis Beltrán. El allanamiento se hizo en una casa de la calle Paulo Soriano, con ayuda de un grupo especial que los apoyó en la tarea. La Justicia dio el visto bueno para actuar por un caso que viene de hace tiempo.

La operación arrancó pasada la medianoche y duró varias horas. En la casa encontraron más de 100 gramos de cocaína, 30 de marihuana, unas semillas de cannabis, balanzas y bolsas para preparar la droga para la venta. También secuestraron casi 300 mil pesos en efectivo, un arma y tres celulares que van a analizar para seguir la investigación.

Todo lo decomisado quedó en manos de la Justicia Federal de General Roca, que ya empezó a imputar a los responsables. Este golpe es una señal clara de que la policía sigue firme para sacarle la calle a quienes venden droga en la zona.

Desde el Ministerio de Seguridad destacaron el trabajo coordinado entre la Delegación Lamarque de la División Toxicomanía de la Policía de Río Negro y el Grupo Especial COER. Resaltaron que la articulación constante entre distintas áreas policiales fue clave para cerrar esta investigación, que terminó con resultados concretos en la batalla contra el comercio de estupefacientes en la provincia.

En el Valle Medio, la Policía de Río Negro continúa con su estrategia de desarticular redes de narcotráfico mediante operativos coordinados. Recientemente, se realizaron allanamientos simultáneos en Coronel Belisle y Chimpay, donde se incautaron drogas, dinero en efectivo, teléfonos celulares y un arma de fuego.