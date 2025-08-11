Incendio fatal en Bariloche: la autopsia confirmó que murieron por las llamas y sigue la investigación

La justicia rionegrina confirmó este lunes que no se detectaron signos de criminalidad en el incendio ocurrido este domingo en una vivienda de calle Otto Goedecke al 1400 de Bariloche, donde murieron un hombre y una mujer. La autopsia practicada por el Cuerpo Médico Forense estableció que ambas muertes están vinculadas directamente al accionar del fuego, sin evidencia de lesiones previas ni intervención de terceros.

Extrajeron muestras para estudios de ADN que permitirán confirmar la identidad de las víctimas, mientras la causa continúa en etapa investigativa para esclarecer las circunstancias del siniestro.

El hecho se registró alrededor de las 5:37 de la madrugada, cuando vecinos alertaron sobre un incendio de gran magnitud en una casa de dos plantas construida mayormente en madera. A pesar de la rápida intervención de seis dotaciones de Bomberos Voluntarios, las llamas se propagaron velozmente y dejaron atrapadas a las víctimas. Según fuentes policiales, se trataría de Mónica Millán (58), quien vivía en la planta alta junto a su pareja —que logró escapar—, y Osmar Palacios (38), quien habría ingresado al inmueble en llamas para intentar rescatar pertenencias.

El equipo de fiscales integrado por Marcos Sosa Lukman e Inti Isla dispuso una serie de medidas para determinar si hubo intencionalidad o negligencia en el origen del fuego junto al Gabinete de Criminalística, peritos ígneos, el Área de Investigaciones Judiciales y Bomberos Voluntarios.

Se relevaron indicios en el lugar, se tomaron entrevistas testimoniales y se analizaron elementos materiales para reconstruir la secuencia de hechos. La principal hipótesis apunta a un accidente doméstico, aunque no se descarta ninguna línea hasta completar los estudios técnicos. Por el momento, no hay imputaciones ni elementos que indiquen responsabilidad penal.