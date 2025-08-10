Bariloche: incendio en plena madrugada dejó dos muertos y destruyó una casa

Un incendio en plena madrugada destruyó una vivienda de dos plantas en Bariloche y dejó como resultado la muerte de dos vecinos. El hecho ocurrió este domingo, poco después de las 5:30, en Otto Goedecke 1146, entre Vilcapugio y Yatasto, en un barrio donde las casas están muy próximas entre sí. Las víctimas fueron un hombre de 38 años y una mujer de 58, que no lograron escapar de las llamas.

De acuerdo a la información policial, el fuego se inició en la planta baja y se propagó con rapidez debido a que la construcción era íntegramente de madera. Vecinos señalaron que las llamas podrían haber comenzado por una estufa, aunque esa hipótesis todavía debe ser confirmada por peritos.

En la planta baja vivía Osmar Palacios, junto a otras dos personas. Cuando se declaró el incendio, logró salir a la calle, pero decidió volver para rescatar pertenencias. Fue en ese momento cuando quedó atrapado y murió en el interior. Las otras dos personas que estaban con él lograron ponerse a salvo.

En la planta alta vivía Mónica Millán, junto a su pareja. El hombre consiguió escapar por sus propios medios, pero ella no tuvo la misma suerte: quedó rodeada por el fuego y falleció en el lugar.

Bomberos del cuartel central, que está a apenas tres cuadras, acudieron de inmediato y trabajaron durante varias horas para controlar las llamas y evitar que se propagaran a otras viviendas cercanas. La tarea se complicó por la intensidad del fuego y por la cercanía con otras construcciones.

Personal de Criminalística realizó pericias para determinar el origen exacto del siniestro. La investigación quedó en manos de los fiscales Marcos Sosa Lukman e Inti Isla, quienes ordenaron la realización de las autopsias para establecer las causas de las muertes y evaluar si se trató de un accidente o si hubo algún elemento intencional.