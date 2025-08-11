Un hombre fue detenido en Fernández Oro luego de incumplir una orden judicial que le prohibía acercarse a su expareja. La amenazó de muerte y disparó con un arma de fuego en la vía pública. El violento fue detenido y le formularán cargos por desobediencia de una orden judicial, violencia de género y abuso de arma de fuego.

El hecho fue alrededor de las 18 del sábado, cuando la mujer se encontraba en la vereda de su casa junto a otra persona. Según su declaración, el acusado, que reside a escasos metros, pasó caminando frente a la casa y la increpó con advertencias directa: “los iba a matar a tiros”.

Minutos después, salió en una moto y, desde la calle, realizó al menos cuatro disparos antes de alejarse. La denunciante recordó que el hombre tenía vigente una medida judicial que le impedía acercarse a su domicilio.

Ante la gravedad de la denuncia, la policía inició actuaciones por desobediencia, abuso de arma y amenazas calificadas, en el marco de los artículos 239, 104 y 149 bis del Código Penal. El domingo a las 15:40, y con autorización judicial, se concretó un allanamiento en la vivienda del acusado, ubicada en la misma cuadra que la denunciante.

El operativo incluyó la búsqueda de armas, municiones, motos y teléfonos celulares. Una familiar del imputado recibió a la comisión policial y permitió el ingreso, pero la inspección no arrojó resultados positivos en relación a armas o cartuchería.

Durante el procedimiento se supo que el acusado no estaba en el lugar, ya que presuntamente se encontraba trabajando, aunque no se precisó dónde. Horas más tarde, la policía logró ubicarlo y detenerlo en la sede policial. En ese momento se le secuestró un teléfono celular, que quedó incorporado a la causa para su peritaje.

El fiscal Pezzetta ordenó la detención formal del violento en los términos del artículo 108 del Código Procesal Penal y dispuso que se amplíe la investigación. Entre las medidas previstas se encuentran el análisis del contenido del teléfono incautado, entrevistas a testigos y la búsqueda de cámaras de seguridad que permitan reconstruir el recorrido del acusado y la mecánica de los hechos.