Hallaron muerto al hombre que buscaban en Viedma desde el miércoles: hay una persona detenida

El Ministerio Público Fiscal de Río Negro confirmó durante la madrugada de este lunes que el cuerpo hallado en una vivienda del barrio San Martín corresponde a Facundo Gerardo Romero, el hombre de 32 años que era intensamente buscado desde el miércoles pasado. La identificación fue realizada por familiares en el lugar, a partir de un tatuaje visible en el brazo de la víctima. El hallazgo se produjo durante un allanamiento nocturno ordenado por la Justicia, en el contexto de la causa por desaparición iniciada el 7 de agosto.

El operativo comenzó alrededor de las 18:30 del domingo y se extendió durante varias horas, con intervención de la Fiscalía de turno, el juez de garantías Carlos Dvorzak, personal policial, el Gabinete de Criminalística y el defensor oficial de un hombre que se encuentra detenido. El cuerpo fue encontrado en una habitación de una vivienda ubicada en calle José Hernández y Tello, en condiciones que hacen presumir que llevaba más de un día sin vida. La médica forense realizó una primera inspección y este lunes se llevará a cabo la autopsia, que permitirá determinar la causa y la data de muerte.

El último contacto con Romero fue el miércoles por la noche

La desaparición de Romero había sido denunciada por una mujer de su entorno cercano, luego de que se retirara de su domicilio en calle 19 del barrio Lavalle el miércoles por la noche. Desde entonces, se activó el protocolo de búsqueda con rastrillajes, entrevistas y relevamiento de cámaras. La investigación tomó un giro clave gracias a mensajes compartidos entre Romero y una joven, que permitieron orientar las diligencias hacia el domicilio donde finalmente fue hallado el cuerpo. La fiscal Mariana Giamonna encabeza la causa, que ahora se centra en esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

Asimismo, confirmó que hay una persona detenida tras el procedimiento, aunque por el momento no se brindaron detalles sobre su vínculo con la víctima ni sobre posibles hipótesis del caso. Se trabajó en la recolección de pruebas, pericias sobre el lugar, análisis de dispositivos electrónicos y toma de testimonios. La vivienda permanece bajo resguardo judicial y se espera que en las próximas horas se definan medidas procesales respecto del detenido. La causa fue recaratulada y podría derivar en una imputación formal dependiendo de los resultados forenses.

El caso generó conmoción en la capital rionegrina, donde la familia de Romero había solicitado colaboración ciudadana y mantenía la esperanza de encontrarlo con vida.