Acusaron a tres mujeres por vender droga en un barrio: hasta una madre con su hijo en la casa

Un operativo policial sacudió la tranquilidad de Nehuen Che, en la zona oeste de Cutral Co, y dejó al descubierto un foco de venta de droga que funcionaba a plena luz del día.

Todo comenzó con varias denuncias anónimas que llegaron a la Fiscalía y encendieron las alarmas. La investigación confirmó que en una casa se realizaban transacciones de cocaína y marihuana fraccionada, listas para la venta, con un incesante ir y venir de clientes que permanecían apenas unos minutos antes de irse con pequeños envoltorios.

La División Antinarcóticos de Cutral Co, con apoyo del GEOP, el Comando Radioeléctrico y la Dirección de Seguridad, montó una vigilancia encubierta que se extendió por diez días. Cuando la Justicia autorizó el allanamiento, irrumpieron en la casa y decomisaron droga, dinero en efectivo, teléfonos, un vehículo, municiones y otros elementos vinculados a la causa.

Tres mujeres mayores de edad fueron notificadas de imputación: dos como principales responsables y una tercera como colaboradora, que además estaba al cuidado de su hijo de 3 años en el lugar. Todas quedaron en libertad supeditada, bajo los cargos de infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.

El caso ya genera indignación entre los vecinos y abre un nuevo capítulo en la lucha contra el narcomenudeo en los barrios más golpeados por la inseguridad.