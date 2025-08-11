Tragedia en la Ruta 35: tres hermanos de Sierra Grande chocaron y hubo dos muertos

Un violento choque frontal en la ruta Nacional 35, a la altura de la curva conocida como “la S” cerca de Padre Buodo en La Pampa, fue protagonizado por una camioneta en la que viajaban tres hermanos de Sierra Grande. El impacto frontal fue tremendo y murieron dos personas.

El hecho, ocurrió cuando un Chevrolet Corsa ocupado por una familia tucumana impactó de frente contra una Ford Ranger en la que viajaban los tres serranos.

Según los primeros testimonios, el siniestro se habría producido cuando el Corsa intentó un sobrepaso en una zona de curva cerrada. En ese momento, se encontró de frente con la camioneta que circulaba en sentido contrario. El golpe fue tan fuerte que el conductor del auto y otro de los ocupantes murieron en el acto.

Los jóvenes serranos, habían salido rumbo a Rosario para comprar un vehículo de trabajo. La violencia del impacto hizo que la Ford Ranger terminara volcando sobre la banquina. Aun así, lograron salir por sus propios medios y fueron asistidos por otros automovilistas que pasaban por el lugar.

El Chevrolet Classic intentó un sobrepaso en una zona de curvas y chocó contra la camioneta

Los tres fueron trasladados al hospital de General Acha, donde les realizaron controles y recibieron el alta horas después. Ahora esperan la llegada de sus familiares para regresar a Sierra Grande.

La ruta permaneció cortada varias horas mientras trabajaban efectivos policiales, bomberos y personal de salud. El lugar del choque dejó una escena devastadora: la parte delantera del Corsa totalmente destruida y la camioneta apoyada sobre uno de sus laterales.