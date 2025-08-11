Un hombre encapuchado incendió una camioneta con un bidón en el centro de Roca y quedó filmado

Un incendio intencional consumió por completo una camioneta Ford Raptor durante la madrugada de este sábado, en la intersección de las calles Maipú y San Martín, en el centro de Roca. El hecho ocurrió aproximadamente a las 4:35, cuando un vecino alertó al Centro de Recepción de Emergencias (C.R.E) tras observar llamas en la vía pública. Personal policial acudió rápidamente al lugar y confirmó que se trataba de un vehículo de alta gama, que ya se encontraba envuelto en fuego. La intervención de Bomberos permitió controlar el siniestro, aunque los daños fueron totales.

Las primeras investigaciones apuntan a que el incendio fue provocado de manera deliberada. Según informó la fiscalía, un vecino aportó imágenes de cámaras de seguridad que registraron el momento exacto en que un hombre con campera verde y gorro negro se acercó al vehículo con un bidón en la mano. En las grabaciones se observa cómo derrama un líquido inflamable sobre el motor y las ruedas del lado izquierdo, para luego encender el fuego y darse a la fuga caminando por calle San Martín. Las imágenes ya fueron incorporadas como prueba en el legajo judicial.

El fiscal de turno dispuso la apertura de una causa por el delito de “Daño por Incendio”, y ordenó una serie de diligencias para identificar al responsable. El Gabinete de Criminalística trabajó en el lugar recolectando restos del bidón, huellas y registros térmicos, mientras que el área de Investigaciones analiza las cámaras de seguridad públicas y privadas del sector. También se tomó testimonio al vecino que aportó las imágenes, y se solicitó colaboración a otros frentistas que puedan haber visto movimientos previos al ataque.

Desde la fiscalía se indicó que el hecho reviste gravedad por tratarse de un incendio intencional en zona urbana, con riesgo potencial para viviendas y transeúntes. “Estamos ante un acto deliberado que puso en peligro bienes y personas. La prioridad es identificar al autor y avanzar con las medidas judiciales correspondientes”, señalaron fuentes del Ministerio Público. La investigación se encuentra en etapa preliminar, pero se espera que en las próximas horas se logren avances en la identificación del sospechoso, cuya vestimenta y acciones quedaron registradas con claridad.

La fiscalía reiteró que cualquier información puede ser clave para el avance de la causa, y pidió a la comunidad que se comunique con la comisaría más cercana o con el Centro de Emergencias ante cualquier dato relevante. La camioneta siniestrada fue retirada del lugar y se realizarán pericias complementarias para determinar el tipo de acelerante utilizado. El delito de daño por incendio contempla penas de prisión efectiva, especialmente cuando se comprueba intencionalidad y riesgo para terceros.

-