Mató a dos de sus hijos, hirió a su pareja embarazada y luego se suicidó

Un trágico y violento hecho sacudió a la ciudad de Posadas este domingo, cuando un hombre asesinó a machetazos a dos de sus hijos, hirió gravemente a su pareja embarazada y a un cuñado, y finalmente se quitó la vida.

El episodio ocurrió en una vivienda ubicada en Cedro y 57, barrio San Lorenzo, pero el hallazgo se produjo recién en la mañana siguiente luego de que familiares alertaran a la Policía al no poder comunicarse con ningún integrante de la casa.

Tras el llamado al 911, efectivos policiales acudieron al domicilio y encontraron un escenario escalofriante: tres personas muertas y dos heridas.

Según medios locales, el agresor fue identificado como José Ricardo Ferreyra, de 48 años, quien fue hallado colgado de un tirante del techo. A pocos metros estaban los cuerpos de sus hijos: una niña de 13 años y un joven de 21 años con discapacidad motriz, ambos con heridas profundas en el cuello.

En otra habitación, la Policía encontró a la esposa de Ferreyra con golpes y cortes, y al hermano de la mujer, postrado y con heridas cortantes. El cuñado presentaba signos vitales muy débiles y fue derivado de urgencia a un centro asistencial. Una fuente consultada describió su estado: “Apenas movía los ojos y balbuceaba”. La mujer fue trasladada a un hospital, donde confirmaron que su vida no corría peligro y que su embarazo de pocas semanas tampoco estaba en riesgo.

Fuentes judiciales indicaron que Ferreyra atacó con un machete a todos los integrantes de la familia antes de suicidarse colgándose con una soga.

Una hermana de la víctima se mostró sorprendida por el suceso. Aunque reconoció que el agresor era muy celoso y que su hermana evaluaba la posibilidad de separarse, aseguró que desconocía cualquier situación de violencia intrafamiliar.

En este contexto, los investigadores trabajan para reconstruir las últimas horas de las víctimas, basándose en testimonios de familiares y vecinos. Señalaron: “Recién estamos comenzando a recolectar las pruebas y será muy importante el testimonio que pueda brindar la mujer y su hermano, una vez que los médicos nos autoricen a tomarles declaración testimonial”.

Los cuerpos fueron trasladados a la morgue judicial para determinar el horario aproximado del ataque y confirmar si la muerte de Ferreyra fue inmediata.