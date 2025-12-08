La ACTC (Asociación de Corredores de Turismo de Carretera) ya definió el calendario de la próxima temporada, la 2026, del Turismo Carretera, que tiene confirmadas todas sus fechas, y será presentado oficialmente en los próximos días.

El inicio del campeonato será el 14 y 15 de febrero en el autódromo de El Calafate, en la ciudad homónima de Santa Cruz, mientras que el cierre está pautado para el 5 y 6 de diciembre, en sede a definir. Según informaron fuentes de la dirigencia la intención es repetir un itinerario muy similar al de 2025, aunque habrá algunas variantes.

Los 3 capítulos iniciales de la temporada serán una réplica de la temporada 2024. Luego del arranque en El Calafate el 15 de febrero, la “máxima” viajará a Viedma, un clásico en los arranques de la categoría. La segunda fecha en el circuito de la capital rionegrina será el fin de semana del 7 y 8 de marzo.

En tanto, la tercera cita será en Autódromo Julio "Lito" Holzman de la ciudad de Centenario, también conocido autódromo Parque Provincia de Neuquén el fin de semana del 28 y 29 de marzo. La plaza neuquina es una fija en los arranques de torneo para el TC.

Mientras que el Oscar Cabalén de Córdoba, que volvió al calendario de la popular categoría este año, será la cuarta plaza del itinerario 2026. Hasta el momento son los escenarios confirmados, mientras las ACTC termina de negociar con los distintos organizadores, aunque hay algunas cosas definidas.

El público zonal responde a cada fecha del TC en La Colonia

La situación del Gálvez y la vuelta de Rafaela

Una de las cuestiones que ya está definidas para el próximo año es el Autódromo de Buenos Aires no tendrá lugar en el calendario de ninguna categoría de la ACTC, tal como lo anuncio el propio Hugo Mazzacane, presidente de la entidad. El “Coliseo porteño” estaría en obras durante gran parte del año.

Por otro lado, regresa Rafaela, una plaza histórica que estuvo ausente este año. Para que esto suceda ya comenzaron a realizarse las obras solicitadas, que esperan tenerlas terminadas dentro de los plazos establecidos.

Si bien las fechas están cerradas, las sedes presentan un panorama mixto. Hay autódromos que son fijas y otros que dependen de obras de infraestructura. Según confirmó Mazzacane en su momento, San Luis abrirá por quinto año consecutivo la Copa de Oro, consolidándose como el punto de partida de la definición del título. Otras plazas que ya manifestaron públicamente su intención de continuar, y que tienen el visto bueno de la categoría se encuentran Termas de Río Hondo, Posadas, Concepción del Uruguay, San Luis. Aunque habrá que ver cómo avanzan las negociaciones.

Por otro lado, hay grandes posibilidades que el TC comparta escenario nuevamente con el Turismo Nacional, reeditando un espectáculo conjunto que suele atraer al público. Esto podría podría ser en agosto. En tanto que la “máxima”, también se presentaría junto al Turismo Carretera 2000 en un par de oportunidades a lo largo del año.

Por otro lado se confirmaron los arranque de las categorías ACTC en 2026. El 25 de enero se pondrá en marcha del campeonato del TC Mouras y TC Pista Mouras, mismo día para el Turismo Carretera 2000 y Turismo Pista. En tanto, el 8 de febrero se iniciará el certamen del Turismo Nacional (TN) y el 22 de febrero se pondrá en marcha la categoría TC Pick Up.