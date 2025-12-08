El Torneo Regional Federal Amateur 2025/2026 ya tiene a sus 16 equipos patagónicos clasificados a los octavos de final y solo resta conocer cómo se conformará el cuadro de cruces eliminatorios. Este fin de semana accedieron a la tercera fase Deportivo Roca, San Patricio del Chañar, Camioneros de Ushuaía (Tierra del Fuego) y la Comisión de Actividades Infantiles (CAI) de Comodoro Rivadavia (Chubut).

Esta ronda estará integrada por los doce (12) clubes clasificados en forma directa de la Primera Ronda y por los cuatro (4) clubes clasificados este domingo y se completaron 16 equipos. Se disputara por eliminación directa a doble partido, uno en cada sede.. Los ocho -8- ganadores clasifican a la Cuarta Ronda. Esta instancia se disputara por eliminación directa a doble partido, uno en cada sede. Los cuatro (4) ganadores clasifican a la Quinta Ronda.

En la continuidad de la competencia, por la quinta ronda, estará integrada por cuatro (4) clubes clasificados de la Cuarta Ronda. Se disputará por eliminación directa a doble partido, uno en cada sede. Los dos (2) ganadores clasifican a la Sexta Ronda, que es la final de la Región Patagónica. Se disputara por eliminación directa a doble partido, uno en cada sede. El ganador clasificará para una de las finales por uno de los cuatro ascensos, estipulados hasta el momento.

Los 16 equipos que jugarán la tercera fase serán, Juan José Moreno (Puerto Madryn, Chubut), Camioneros (Río Grande, Tierra del Fuego), Boxing Club (Río Gallegos, Santa Cruz), Atlético Puerto San Julián (Santa Cruz), Estudiantes Unidos (San Carlos Bariloche, Río Negro), Independiente (Neuquén), Alianza (Cutral Co, Neuquén), Deportivo Villalonga (Buenos Aires), La Amistad (Cipolletti, Río Negro), Atlético Regina (Río Negro), Sportsman (Choele Choel, Río Negro), Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia, a los que se sumaron, Deportivo Roca, San Patricio del Chañar, Camioneros de Ushuaía (Tierra del Fuego) y la Comisión de Actividades Infantiles (CAI) de Comodoro Rivadavia (Chubut).

"El Pulpo" Jorge Lencina, entrenador de Alianza de Cutral Co, invicto en cancha desde que se puso en marcha el certamen

Hipotesis

Los cruces se conocerán este martes, así como también las localías. Mejor Informado pudo acceder a un posible borrador, que se manejó la semana pasada entre los dirigentes de los equipos ya clasificados.

Se especuló que los duelos serían