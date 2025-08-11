Liberaron a un acusado de asesinato y crimen organizado: podría estar en la Patagonia

La Justicia de Chile libró por error a uno de los sicarios más peligrosos, Alberto Carlos Mejía Hernández, un venezolano de 18 años vinculado a la organización criminal Tren de Aragua. Las autoridades argentinas emitieron una alerta, ya que creen que podría estar oculto en la región patagónica de Santa Cruz.

El Ministerio de Seguridad de Santa Cruz informó que Mejía Hernández está acusado de asesinar a un empresario en Santiago de Chile. El comunicado detalla que es oriundo de Venezuela, mide 1,74 metros, tiene tez morena y posee un tatuaje en el dorso de la mano derecha que representa el rostro del dios mitológico Zeus. Ante cualquier información sobre su paradero, las autoridades solicitaron comunicarse inmediatamente al 911.

Mientras que algunos reportes indican que el sicario habría llegado en taxi a Perú, los datos oficiales no descartan que Mejía Hernández se encuentre oculto en la Patagonia argentina. Al respecto, Pedro Prodromos, ministro de Seguridad de Santa Cruz, afirmó: “No tenemos indicios de que integrantes de esa banda estén acá, pero tampoco queremos que lleguen.”

El caso se remonta al 19 de junio, cuando el empresario chileno José Felipe Reyes Ossa fue asesinado a tiros en la comuna de Ñuñoa. Según medios locales, se trató de un trabajo de sicariato ejecutado por la organización criminal Tren de Aragua. Inicialmente, tres sospechosos fueron detenidos, entre ellos un hombre identificado como Osmar Alexander Ferrer Ramírez, cuya identidad resultó ser falsa; el detenido era en realidad Alberto Carlos Mejía Hernández.

El 9 de julio, la Justicia chilena formalizó la acusación por homicidio contra Mejía Hernández y la jueza Irene Rodríguez dictó la prisión preventiva, destacando el peligro que representaba para la sociedad y el “riesgo de fuga”. Sin embargo, en un giro sorprendente, la misma jueza ordenó su excarcelación apenas un día después, mediante una resolución firmada electrónicamente, lo que permitió que el sicario fuera liberado de inmediato.