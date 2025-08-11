Activaron el protocolo anti bomba en el Aeropuerto de Bariloche: los motivos

Este lunes, cerca de las 17, una valija sin dueño en el hall principal del Aeropuerto Internacional de Bariloche generó la activación del protocolo anti bomba. La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y el personal de seguridad y control del aeropuerto implementaron un operativo que duró aproximadamente 30 minutos y provocó la evacuación parcial del sector planta baja.

Protocolo de emergencia ante sospecha de explosivos

El procedimiento se inició al detectarse un equipaje abandonado en el área de arribos, sin que se identificara a su propietario. Por razones de seguridad, las fuerzas de seguridad aislaron la zona y evacuaron preventivamente a los pasajeros y trabajadores presentes en planta baja del aeropuerto.

Según informaron fuentes oficiales, estas medidas forman parte del protocolo establecido para casos en que se sospecha la presencia de elementos explosivos, buscando prevenir cualquier riesgo para la seguridad pública.

Reaparece el dueño y finaliza el operativo

Durante el despliegue del protocolo, una persona se presentó en el aeropuerto reclamando la valija extraviada, confirmando así la propiedad del equipaje bajo sospecha. Tras esta identificación, las fuerzas de seguridad dieron por concluido el operativo y las actividades en el Aeropuerto Internacional de Bariloche retomaron su normalidad.