Amenaza de bomba en el hospital de Cipolletti: secuestraron un teléfono y una botella con alcohol en la causa

Durante este miércoles personal de la Comisaría 24° de Cipolletti llevó adelante un allanamiento en una vivienda del barrio Oeste, en el contexto de una causa judicial por amenazas que involucra al hospital Pedro Moguillansky. La diligencia se realizó con apoyo del Gabinete de Criminalística, y permitió el secuestro de elementos considerados clave para el avance de la investigación. El operativo es parte de la denuncia por amenaza de bomba que afectó el funcionamiento del centro de salud y generó preocupación en el ámbito sanitario y comunitario.

Según confirmó la Policía de Río Negro, en el lugar se incautó un teléfono celular y una botella plástica que contenía alcohol isopropílico de alta pureza, sustancia que será sometida a peritajes para determinar su posible vinculación con el hecho investigado. Ambos elementos fueron trasladados para su análisis técnico. Las autoridades buscan establecer si el material secuestrado guarda relación directa con la intimidación recibida por el hospital, y si existen antecedentes o conexiones con otras situaciones similares en la región.

La investigación continúa bajo la supervisión de la fiscalía que evalúa posibles responsabilidades penales y el contexto en el que se habría gestado la amenaza. Fuentes policiales indicaron que el procedimiento se desarrolló sin incidentes, y que se trabaja en la reconstrucción de los hechos a partir de registros telefónicos, testimonios y análisis químicos. El gabinete de Criminalística cumple un rol central en esta etapa, aportando pericias que podrían ser determinantes para esclarecer el caso.

El autor de la amenaza fue identificado durante este miércoles

El autor de la amenaza ya fue identificado. Se trata de un paciente del propio hospital. La investigación determinó que el llamado no ingresó al 109, sino que se utilizó un número celular público del hospital. Gracias a esa vía, se pudo rastrear el origen de la comunicación y confirmar la identidad del autor.

Asimismo, desde el ámbito hospitalario se reforzaron los protocolos de seguridad internos y se mantuvo contacto con las autoridades policiales para garantizar la protección del personal y de los pacientes.