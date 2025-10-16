La feroz crítica de Graciela Alfano a Wanda Nara con insulto incluído: “Que me…”

Pasan los años, pero Graciela Alfano sigue sabiendo cómo hacer ruido en el ambiente. En pleno streaming de La Posta del Espectáculo (TV Pública), la diva sorprendió con un comentario feroz sobre Wanda Nara, quien se encuentra atravesando el furor por el inicio de Masterchef. En un tono picante, lanzó una crítica a su estilo de conducción e incluso se le fue la mano con frases en su contra.

Sin rodeos y fiel a su estilo, disparó: “Wanda Nara me chup… un huevo, pero digo, ¿por qué la sociedad ve a estos seres que no bailan, no cantan, no hacen nada, no están formados y no hay respeto para el público?”. La frase, tan filosa como inesperada, se replicó en segundos en todas las plataformas y volvió a poner frente a frente a dos mujeres que ya habían tenido choques mediáticos.

La tensión entre ambas no es nueva. La historia se remonta al famoso “China Gate”, cuando Alfano salió a defender públicamente a La China Suárez en medio de la crisis entre Wanda Nara y Mauro Icardi. Desde entonces, cada intervención de Graciela Alfano parece tener un guiño hacia ese pasado.

En el mismo programa, la actriz profundizó su crítica sobre las figuras mediáticas que según ella construyen su fama desde el escándalo. “Cuando vos le decís al público ‘te mentí’, te estás burlando. Eso es lo que yo digo: no me gusta”, sostuvo, marcando su postura con tono reflexivo, aunque sin perder el filo.

Y por si quedaban dudas de a quién se refería, redobló la apuesta: “Va a llegar, sí… tuvo dos maridos, le dejaron un montón de plata. Puede comprar hasta MasterChef”, lanzó entre risas, desatando el silencio del estudio y las reacciones en redes.

Por ahora, Wanda Nara no recogió el guante y continúa enfocada en su trabajo en MasterChef Celebrity y en sus proyectos internacionales. Sin embargo, los usuarios ya hicieron su parte: con memes, ironías y debates, revivieron una rivalidad que parecía dormida.

De este modo, Graciela Alfano volvió a demostrar que no necesita más que una frase para instalar un tema en la agenda mediática. Su lengua sigue siendo una marca registrada y, como siempre, logra lo que busca: que todos hablen de ella.