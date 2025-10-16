Aseguran que Nico Vázquez será padre con Dai Fernández: la fuerte teoría de Augusto Tartúfoli

La relación entre Nico Vázquez y Dai Fernández sigue generando reacciones en el mundo del espectáculo. A pocos días de haber blanqueado su vínculo, el actor y su compañera de elenco en Rocky, el musical volvieron a ser noticia por una teoría que instaló Augusto Tartúfoli en Pasó en América (América TV), donde aseguró que la pareja podría estar esperando su primer hijo juntos.

El comentario surgió durante un debate sobre la velocidad con la que ambos pasaron de sus rupturas a una nueva historia de amor. Nico Vázquez viene de separarse de Gimena Accardi tras 17 años de relación, un quiebre que todavía sigue siendo tema de conversación en los programas de espectáculos. Dai Fernández, por su parte, se distanció recientemente del actor Gonzalo Gerber, con quien compartió siete años de pareja.

Mientras analizaban este nuevo capítulo en la vida del actor, Sabrina Rojas fue la primera en plantear sus dudas: “Me pasan muchas cosas: primero que hace menos de un mes estaba deprimido y ahora de repente encontró el amor. Lo único que pienso de esta nota es en el ex de ella, de Dai. Este hombre se separó hace cinco minutos de esa novia”, comentó, dejando entrever cierta sorpresa por el ritmo de los acontecimientos.

Acto seguido, la panelista reconoció que los rumores venían de hace tiempo. “Hace mucho que venimos hablando de esta posible relación y el tiempo demostró que tenían razón”, dijo. En ese punto, Tartúfoli tomó la palabra y lanzó una frase que dejó mudos a todos en el estudio. “¿Querés que te diga algo más? Porque hoy en el corte hablábamos... Yo vivo la pesadilla de tener siempre la razón. Yo vivo esa pesadilla. Y ahora con el tiempo me vas a dar la razón: Nico Vázquez y Dai van a ser padres”, afirmó sin dudar.

La predicción no tardó en generar revuelo, y Sabrina Rojas sumó lo suyo: “Nico Vázquez va a ser papá por primera vez en su vida con Dai”. A lo que Tartúfoli aclaró rápidamente: “Esto no es data chicos, es saber cómo van las cosas, conocer el corazón de la gente”.

Cerrando el segmento, el periodista insistió en su teoría y dejó una frase que terminó coronando el momento: “No es tremendo, es celebrar la vida. Cuando suceda, van a decir Pasó en América tenía razón”.

Por ahora, ni Nico Vázquez ni Dai Fernández se pronunciaron públicamente sobre el tema, pero las palabras de Tartúfoli bastaron para encender las redes y reavivar la atención sobre una pareja que, a menos de un mes de confirmarse, ya tiene a todo el público pendiente de sus próximos pasos.