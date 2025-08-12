Le destrozó la cabeza a golpes y está en coma: brutal ataque en San Antonio Oeste

Un joven pelea por su vida en el hospital Artémides Zatti de Viedma tras haber sido atacado salvajemente en plena calle de San Antonio Oeste. El agresor, que además amenazó a la pareja de la víctima, quedó detenido con prisión preventiva luego de la formulación de cargos.

El hecho ocurrió el pasado domingo 10 de agosto, cuando dos jóvenes se cruzaron en la vía pública y la discusión subió de tono en segundos. Según la acusación fiscal, el imputado lo atacó de frente, y una vez que logró que cayera al piso y ahí descargó una lluvia de piñas y patadas en la cabeza que lo dejaron inconsciente.

Pero la violencia no terminó ahí. Antes de irse, el agresor se acercó a la pareja del joven herido y le dijo que “les iba a prender fuego la casa”. Con esas amenazas encima y la víctima tendida en el suelo, se alejó del lugar.

La víctima, con un traumatismo cráneo encefálico grave y otras heridas, fue derivado de urgencia a Viedma. Desde entonces permanece internado en estado crítico, con asistencia respiratoria mecánica y pronóstico reservado, en la Unidad de Terápia Intensiva

La causa fue caratulada como lesiones graves agravadas por alevosía y amenazas simples. En la audiencia de formulación de cargos, el juez de garantías aceptó la acusación del Ministerio Público y ordenó la prisión preventiva del imputado mientras avanza la investigación por riesgo procesal, ante una evectual fuga o amenaza a los testigos.

Fuentes judiciales confirmaron que la causa ya cuenta con declaraciones de testigos, registros de cámaras de seguridad, peritajes médicos y elementos secuestrados en la escena del ataque, que serán incorporados al expediente. El caso mantiene en vilo a la comunidad de San Antonio Oeste por la brutalidad y ensañamiento con que fue cometido.