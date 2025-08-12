¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 12 de Agosto, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
RUTAS PELIGROSAS

Volcó un colectivo en el camino al Catedral: el chofer se descompensó

El micro de la línea 55 de Mi Bus se salió de la ruta en el kilómetro 8, en la zona de Virgen de las Nieves, y terminó volcado a 11 kilómetros de la base del cerro.

Por Fabian Rossi
Martes, 12 de agosto de 2025 a las 14:27
PUBLICIDAD
El colectivo de la línea 55 de Mi Bus cayó adentro de un desagüe, donde quedó voclado sobre su lateral izquierdo

Un colectivo urbano de la empresa Mi Bus que cubría el recorrido entre el cerro Catedral y el centro de Bariloche volcó cuando descendía por el acceso, a la altura del cruce del kilómetro 8 de la avenida Bustillo, en la zona de Virgen de las Nieves. El accidente ocurrió cerca de las 13.20 y, según las primeras versiones, el conductor de la línea 55 habría sufrido una descompensación mientras manejaba.

La unidad, que llevaba pasajeros y se dirigía hacia la ciudad, se salió de la calzada, cayó a un desagüe y terminó recostada sobre su lateral izquierdo, entre matorrales y vegetación. El punto del siniestro está ubicado a unos 11 kilómetros de la base del cerro, en un sector de tránsito constante por el movimiento turístico.

Hasta el lugar llegaron bomberos de distintos cuarteles, ambulancias y efectivos policiales. Los equipos de emergencia asistieron a los pasajeros y evaluaron posibles heridos, aunque hasta el momento no se difundió un parte oficial. Se calcula que no había personas con lesiones de gravedad.

Fuentes de la empresa confirmaron que directivos de Mi Bus acudieron de inmediato para interiorizarse de lo ocurrido y colaborar con el operativo. El tránsito se vio parcialmente afectado mientras se realizaban las tareas de rescate y se analizaban maniobras para remover el colectivo sin que empeorara su posición inestable.

*NOTICIA EN DESARROLLO*

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD