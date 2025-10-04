"Estoy roto": José Luis Espert se quebró en vivo y culpó a Grabois por denuncias

El diputado nacional y candidato presidencial por La Libertad Avanza, José Luis Espert, se mostró visiblemente emocionado durante una entrevista con Gabriel Anello en radio Mitre, donde confesó sentirse “golpeado” y “roto” por las acusaciones que lo vinculan con el empresario narco Federico Machado.

“Estoy pasando un momento muy angustiante. Adentro yo personalmente te diría muy golpeado, roto te diría, roto, roto por el estrago que este hijo de puta de Grabois y familia ha hecho con mi familia, con mi nombre”, declaró Espert con la voz entrecortada.

Acusaciones contra Grabois y la política

Durante la entrevista, Espert señaló directamente a Juan Grabois, dirigente social y referente político, como responsable del daño a su imagen y a la de su familia. “Yo tengo hijos, tengo hermanos, una esposa y esta basura ha hecho lo que ha hecho con mi nombre, que es mi padre... La verdad... Terrible, terrible”, agregó.

El candidato libertario sostuvo que se trata de una operación política y defendió su trayectoria: “Pasé de ser doctor en economía con 10 a narco, una cosa de loco”. Además, aseguró que buscará demostrar judicialmente su inocencia: “A este juego nos llevan esta manga de delincuentes. Y se lo vamos a pelear. Y le vamos a ganar. Y voy a demostrar en la justicia que la inocencia mía es total en esto”.

Impacto en la familia y contexto político

Espert destacó el efecto personal de las denuncias, subrayando que su familia está involucrada indirectamente en la repercusión de los hechos. El diputado afirmó que esta situación refleja la dureza del ámbito político: “No puedo creer lo que te puede hacer la política”.

El caso se suma al contexto electoral en Argentina, donde las tensiones entre candidatos y referentes sociales generan repercusión mediática y judicial.