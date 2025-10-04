El escándalo Espert-Machado golpea la campaña de Villaverde, ¿Milei podrá salvarla?

La semana política en Río Negro puso en el centro de la escena a Lorena Villaverde, que vivió un verdadero calvario. Entre acusaciones judiciales, vínculos cuestionables y el escándalo nacional que protagoniza José Luis Espert y el narco viedmense Federico “Fred” Machado, la primera candidata al Senado por La Libertad Avanza quedó sentida. "¡Oh, y ahora, ¿quién podrá defenderme?!", se escuchó frente a tanto golpe político, La vieja frase guionada por el genial Chespirito antes del ingreso a escena del Chapulín Colorado, en la versión adaptada el héroe que aparece en la provincia es el presidente Javier Milei, aunque con campera de cuero de campaña en vez de las tradicionales antenas de vinil.

El escándalo nacional explotó cuando, después de varios papelones televisivos en los que sembró más dudas que certezas, Espert (primer candidato en la Provincia de Buenos Aires) tuvo que admitir que recibió 200 mil dólares de Machado, con prisión domiciliaria en Viedma por narcotráfico y lavado de dinero. La repercusión salpicó con fuerza en Río Negro: Villaverde quedó atrapada, con cuestionamientos por sus vínculos con Claudio Ciccarelli, primo y testaferro de Machado. Además aparecieron los antecedentes judiciales de la actual diputada, que la oposición no dejó de resaltar.

El diputado Martín Soria mostró en el recinto la foto de Lorena Villaverde y Claudio "Lechuga" Cicarelli

En medio de la tormenta, y sin declaraciones públicas en sus redes, la diputada se limitó a hablar en Catriel, donde aseguró haberse sometido a una rinoscopia para demostrar que no consume cocaína y desafió a sus rivales a hacer lo mismo, en particular a Martín Soria de Fuerza Patria, como ya lo hizo en febrero en la Cámara de Diputados.

La oposición provincial no perdió tiempo para sumarse a los ataques. Soria recordó los antecedentes judiciales de Villaverde y a exponer la relación con "Lechuga" Ciccarelli, y pidió informes al Ejecutivo provincial por los permisos para extraer arenas para Vaca Muerta que le otorgaron a las empresas en las que integra el directorio. El candidato a senador del PRO, Juan Martín, el mismo que rompió una efimera alianza, y Ariel Rivero, quien encabeza el mismo tramo pero en Primero Río Negro, pidieron públicamente que la empresaria baje su candidatura. La diputada respondió en redes sociales con un discurso agresivo, acusando a sus rivales de hipocresía y de estar al servicio de la vieja política.

A tres semanas para las elecciones legislativas de medio término, la visita de Milei a Río Negro se proyecta como un acto clave para darle aire a Villaverde. Su llegada no solo busca respaldar a los candidatos provinciales, sino también intentar neutralizar la presión política y mediática que pesa sobre ellos. En un contexto donde la oposición presiona recordando antecedentes judiciales y cuestionamientos por vínculos empresariales, Milei aparece como el líder capaz de traccionar la campaña y recuperar la confianza del electorado.

A esto se suma la complicación que enfrenta Aníbal Tortoriello, candidato libertario que encabeza el tramo de diputados, en la causa Techo Digno, donde se investigan sobrepagos millonarios e irregularidades en construcción de viviendas con dinero de Nación, pagado a cuatro empresas con certificados de avances truchos. Entre escándalos locales y nacionales, la estrategia del partido apunta a mostrar que Milei puede ser el salvavidas que ordene la tropa y logre la foto Villaverde-Tortoriello y le devuelva fuerza a la campaña, antes de que el reloj electoral se agote.

Ánibal Tortoriello está acusado en la Justicia por el manejo de los fondos para la construcción de 404 casas en Cipolletti

El tramo final de la campaña para Villaverde es casi tan difícil de transitar que la ruta Nacional 151, la misma que el juez Federal Hugo Greca inspeccionó esta semana por el amparo presentado para que Nación la mejore, y que ante los reclamos la diputada en Catriel se excusó: “Quiero aclarar que nunca hice una promesa, pero sí asumí un compromiso. Me reuní con el Presidente para trabajar en un marco regulatorio que brinde soluciones reales", sin brindar detalles.

Ante tanta campaña negativa, la llegada de Javier Milei aparece como el tubo de oxígeno que reanime a la golpeada lista violeta en Río Negro y ofrecer a la candidata la oportunidad de remontar en la carrera hacia el Senado.