Murió el conductor que le sacó el auto a su pareja y chocó de frente contra un camión en Allen

El hombre de 36 años que había chocado de frente contra un camión en Allen murió en el hospital de Roca. Horas antes había sido rescatado entre hierros retorcidos y trasladado de urgencia en “código rojo” por la gravedad de las heridas.

El choque ocurrió poco después de las cinco de la tarde sobre el acceso Martín Fierro, entre la calle rural 4 y la Ruta 57. El conductor manejaba un Toyota Yaris cuando, por razones que se investigan, invadió el carril contrario y se estrelló contra un Scania 340 que circulaba en sentido opuesto. El impacto fue tan fuerte que la parte delantera del auto quedó completamente destruida.

Bomberos de Allen trabajaron varios minutos para sacarlo del vehículo. Luego lo llevaron al hospital local, pero ante la gravedad de su estado, montaron un operativo para derivarlo a General Roca con riesgo de vida.

Fuentes policiales confirmaron la identidad de la víctima, Santiago Luccioni, oriundo de Allen. También indicaron que, minutos antes del choque, había discutido con su pareja, le sacó el auto y salió a toda velocidad hacia la ruta. También trascendió que pasaba un difícil momento personal tras la muerte de su hermano la semana pasada.

El impacto contra el camión Scania fue tremendo y nda pudo hacer si conductor para evitarlo

Testigos contaron que el Yaris pasó a gran velocidad por varios lomos de burro, sin reducir la marcha, y que en cada salto el vehículo se despegaba del suelo. Poco después se cruzó de carril y terminó de frente contra el camión. Esa secuencia terminó con su muerte horas más tarde.

Con esta información, el Ministerio Público abrió una investigación, y no sé descarta que el choque de frente sea la consecuencia de la intención del conductor de suicidarse.