San Martín no pudo con Instituto y sigue hundido en el fondo de las tablas

San Martín de San Juan e Instituto terminaron 0 a 0 en el estadio Ingeniero Hilario Sánchez, por la 11ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El conjunto sanjuanino no logró imponerse en casa y sigue complicado en la lucha por la permanencia, ya que quedó último en ambas tablas: la anual y la de los promedios.

El encuentro fue intenso y por momentos caliente. En el primer tiempo, el partido se detuvo en dos ocasiones por la invasión de algunos hinchas locales detrás del arco defendido por Roffo. Tras algunos minutos de incertidumbre, el árbitro Sebastián Martínez decidió continuar con el juego.

En cuanto a lo futbolístico, el trámite fue parejo y con pocas situaciones claras. El Santo tuvo la más peligrosa en el complemento, cuando un remate de Recalde se estrelló en el travesaño. Minutos antes, Nicolás Watson había visto la roja directa por una dura patada, dejando a San Martín con un hombre menos durante media hora de partido.

Instituto, en tanto, no logró aprovechar la superioridad numérica ni imponer su juego. La Gloria se llevó un punto que sabe a poco, ya que dejó pasar la posibilidad de acercarse a los puestos de clasificación a los playoffs del Torneo Clausura.

El empate no le sirve a ninguno. San Martín sigue hundido en la zona roja y con el descenso cada vez más cerca, mientras que Instituto sumó, pero perdió terreno en la pelea por meterse entre los mejores del campeonato.