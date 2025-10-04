El fútbol moderno ya no solo se juega en la cancha. La inteligencia artificial empieza a tener su lugar también en los vestuarios, los despachos y, por qué no, en los contratos. Ese fue el caso de Demetri Mitchell, un lateral izquierdo surgido en el Manchester United que hoy milita en el Leyton Orient, en la tercera división inglesa, y que decidió prescindir de su representante para dejar su futuro laboral en manos de la IA.

A los 28 años, Mitchell sorprendió al contar que utilizó ChatGPT para negociar las condiciones de su nuevo vínculo con el club londinense. “ChatGPT fue el mejor agente que tuve en mi carrera. El club me envió la oferta y usé la IA para preguntar cómo debía negociar y qué debía decir”, relató el futbolista en el podcast From My Left.

El jugador explicó que compartió con la herramienta detalles personales, como su salario anterior, el costo de vida en Londres y su situación familiar y recibió una estrategia de negociación que terminó resultando efectiva. “Sentía que valía un poco más, pero no quería pedirlo directamente. Con su ayuda logré una mejora en el sueldo y, al no usar un agente, me quedé también con la comisión”, contó entre risas.

La decisión, según el propio Mitchell, fue tan práctica como económica: “Las comisiones suelen ser del 5%, y ChatGPT me costaba solo 15 libras al mes. Si ganás 3.000 libras por semana, entre impuestos y agente se te va casi la mitad”.

El ex Manchester también aprovechó para desmitificar el supuesto “lujo” de los futbolistas de categorías menores. “La gente cree que todos los jugadores ganan fortunas, pero no es así. Un contrato en el ascenso dura uno o dos años y la estabilidad económica es poca. No me quejo, pero cuando tenés una hipoteca y una familia que mantener, los números cambian”, explicó.

Mitchell llegó libre desde el Exeter City y, si bien aún no convirtió ni asistió, ya sumó nueve partidos esta temporada, tres de ellos como titular. Quizás no brilla como en los tiempos del United, pero sí se convirtió, sin quererlo, en el primer futbolista en decir que su mejor pase no fue en la cancha, sino en el chat.