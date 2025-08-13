El Tribunal de Campana condenó a Claudio Contardi a 19 años de prisión por los delitos de abuso sexual agravado y violencia de género contra Julieta Prandi. Además, se ordenó la inmediata detención del empresario, quien abandonó rápidamente la sala tras conocerse el veredicto.

Julieta Prandi estuvo acompañada en la sala contigua por su abogado Fernando Burlando y su actual pareja Emanuel Ortega, mientras se desarrollaba la audiencia donde se resolvió la sentencia. La madre de la conductora, Cristina Damiano Caballero, sostuvo en la entrada del tribunal que Contardi es “peligroso” y manifestó la esperanza de que se haga justicia: “Confiamos en que haya justicia. Fueron muchos años de padecimiento”.

Julieta Prandi y la resolución del juicio

El juicio se inició a las 11:00 en los Tribunales de Campana con la presencia de ambas partes. La defensa de Contardi había solicitado un juicio por jurados populares, pero esta petición fue rechazada. Durante el proceso, el abogado de Prandi, Javier Baños, afirmó que “deberían condenarlo” y consideró que una absolución era impensable desde lo jurídico. Baños explicó que la discusión se centraba en la duración de la pena, y que solicitaron 50 años porque entienden que Contardi no tiene posibilidad de reinserción social.

En caso de que se impusiera una pena menor a la solicitada, el abogado adelantó que la defensa de Prandi apelaría para agotar todas las instancias correspondientes: “Si pasa eso, también iríamos a Casación, no queremos que se lo escuche solamente a él”.

Por su parte, el fiscal Christian Fabio pidió una condena de 20 años, mientras que la defensa reclamó la absolución. Al finalizar la audiencia del viernes, Prandi se encontraba “rota”, según el fiscal, y atravesaba momentos de angustia, con altibajos emocionales y medicación. “Hoy tenía una voz triste”, describió.

Los jueces Daniel Répolo, Lucía Leiro y Mariano Aguilar resolvieron además que Contardi no pueda salir del país hasta que la sentencia quede firme. La conductora resaltó que se había solicitado prisión preventiva para proteger su integridad física y la de sus hijos, pero el tribunal rechazó ese pedido para no adelantar la decisión final.

Prandi expresó su dolor en la puerta del tribunal: “Lloré desde las tripas, saqué todo mi dolor, este hombre es capaz de hacer cualquier cosa”. También subrayó la importancia de que “los hechos tengan consecuencias. Si no, lo que permitimos se repite”. Tras recuperarse, la actriz permanecerá custodiada hasta que se conozca el fallo definitivo, previsto para la próxima semana.